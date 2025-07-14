Выгодная ипотека и новые жилстройсбербанки: что может ждать казахстанцев

В Казахстане готовят реформу ипотечного рынка: снижение процентных ставок, новые правила по взносу и изменение механизма госпремий. Подробности о возможных нововведениях читайте в материале NUR.KZ.

В ноябре 2025 года в Казахстане планируется снизить предельные процентные ставки по ипотечным займам – с 25% до 20%. Коснется такое правило в первую очередь тех ипотек, которые выдаются на рыночных условиях, ведь в льготных программах ставки намного ниже этого "потолка".

Однако это не единственное изменение, которое может ожидать казахстанцев. Как сообщает портал "Крыша", в Казахстане готовятся важные реформы, которые могут сделать ипотечные займы доступнее для населения.

Единый первоначальный взнос

Одно из возможных изменений касается первоначального взноса. Сейчас каждый банк может самостоятельно определять размер первоначального взноса, а некоторые вовсе предлагают программы без него.

Предлагается установить единую ставку в размере 10-20%. Ожидается, что это позволит снизить риск просрочек и сделает рынок устойчивее. Впрочем, большинство банков уже сейчас устанавливают минимальный взнос в размере 20%.

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

Открытая система жилищных строительных сбережений

Сейчас в системе жилстройсбережений (ЖСС) участвует только "Отбасы банк", но возможно в будущем туда "запустят" и другие банки второго уровня. Этот вопрос будут обсуждать в мажилисе уже в августе. Если идею одобрят, то:

у казахстанцев появится выбор;

банки начнут конкурировать за клиентов;

условия по ипотеке станут выгоднее.

Новые правила по начислению госпремии

На данный момент государственная премия на депозиты, открытые в "Отбасы банке", начисляется всем вкладчикам. Максимальный размер выплаты положен тем, кто за год успел увеличить сумму на 200 месячных расчетных показателей (786 400 тенге в 2025 году).

Сейчас рассматривают возможность исключить некоторых граждан из числа получателей госпремии и оставить только тех, кто действительно копит деньги на собственное жилье.

Таким образом, казахстанцев действительно ждет настоящая реформа, которая сильно изменит ипотечный рынок. Однако важно учесть, что пока эти изменения не утверждены.

Впрочем, важно помнить, что все эти потенциальные изменения не отменяют того факта, что к ипотеке следует серьезно готовиться. Ранее мы рассказали о том, в каких случаях не стоит брать жилищный заем.

Также в своей статье мы собрали возможные способы накопить на первоначальный взнос, а недавно рассказали о том, как использовать эти деньги с пользой.

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