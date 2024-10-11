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Защитить дольщиков с помощью эскроу-счетов предлагают депутаты в Казахстане

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Женщина кладет деньги в копилку в форме дома
Монеты в копилке. Иллюстративное фото: Sutthichai Supapornpasupad/Getty Images

Депутаты сообщают, что доля теневого рынка в строительстве достигает 70%, а вкладчики остаются без жилья. Для их защиты предлагается ввести применение эскроу-счетов. Об этом читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • Депутаты Казахстана предлагают ввести эскроу-счета для защиты дольщиков, так как доля теневого рынка в строительстве достигает 70%.
  • Эскроу-счет позволяет обезопасить участников сделки: деньги покупателя хранятся на специальном счете в банке до выполнения условий договора.
  • По мнению депутатов, введение эскроу-счетов поможет защитить казахстанцев от потери денег, особенно в случае участия в незаконных объектах строительства.

Долевое строительство является одним из самых привлекательных способов покупки жилья для казахстанцев.

Это связано с тем, что квартиры стоят дешевле на этапе строительства и дорожают с приближением срока сдачи объекта в эксплуатацию. Этим пользуются как желающие приобрести собственные квадратные метры, так и инвестирующие в жилье казахстанцы.

Однако эта сфера подвержена различным рискам, среди которых главной угрозой остается незаконное привлечение денег дольщиков и остановка строительства.

Как отмечается в депутатском запросе на имя министра промышленности и строительства РК, решением данного вопроса могут стать так называемые "эскроу-счета".

"В 2023 году доля теневого рынка в долевом строительстве в Казахстане составила около 70%. Примером тому является разбирательства 200 семей в Алматинской области, которые уже два года не могут войти в свои дома.

Для решения данной проблемы рекомендуется ввести в строительной отрасли понятие «эскроу-счета». Фактически понятие «эскроу-счета» не чуждо законодательству нашей страны. Однако этот механизм используется только в рамках платежных систем и платежного законодательства", – отмечается в запросе.

Покупатель подписывает договор о покупке жилья
Покупка жилья. Иллюстративное фото: Ngampol Thongsai/EyeEm/Getty Images

Как работает такой счет

Эскроу-счет позволяет обезопасить участников сделки от рисков.

Например, при покупке жилья вкладчик вносит свои деньги на специальный счет в банке. Далее эти средства хранятся в нем до выполнения условий договора – то есть до сдачи объекта в эксплуатацию и предоставления жилья покупателю.

И если строительная компания нарушит договор, вкладчик может получить деньги обратно.

В свою очередь продавец (в данном случае строительная компания) гарантированно получит деньги – они уже находятся в банке и доступ к ним может иметь только продавец при выполнении условий сделки.

Проверку выполнения данных условий берет на себя банк.

Как избежать рисков дольщикам

Желая купить квартиру на этапе строительства, казахстанцы должны помнить о признаках, указывающих на риски застройщика и жилого комплекса:

  • отсутствие и нежелание показать разрешение на привлечение денег дольщиков от Казахстанской жилищной компании (КЖК) или акимата;
  • отказ в оформлении договора о долевом участии (только он обезопасит вкладчика), вместо которого предлагаются любые другие виды договоров, не гарантирующих завершение строительства (ренты, новации, предварительный или договор бронирования и так далее).

Другими словами, введение эскроу-счетов при долевом строительстве, по мнению депутатов, может помочь защитить казахстанцев от потери денег, особенно если они оказались дольщиками в незаконном объекте.

Напомним, что ранее депутаты предлагали ограничить цены на аренду жилья в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2172637-zashchitit-dolshchikov-s-pomoshchyu-eskrou-schetov-predlagayut-deputaty-v-kazahstane/

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