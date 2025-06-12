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Более 7 млн штрафа грозит застройщикам за нарушение прав дольщиков

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Мужчина держит в руках модель дома
Недвижимость. Иллюстративное фото: freepik.com

Застройщикам грозит крупный штраф за нарушения в сфере долевого строительства. Закон с такой нормой депутаты поддержали в двух чтениях и направили на подпись президенту, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос поднял депутат Бекбол Орынбасаров.

"Согласно закону в статью 320 КоАП РК мы сейчас вносим изменения. Хорошая статья, конечно, здесь предусмотрено до 2 тысяч МРП поднять размер штрафа. Раньше было 300 МРП. Это 1 млн 180 тыс. тенге. Увеличение штрафа сможет ли гарантировать дополнительную защиту прав потребителей, дольщиков?", - поинтересовался он.

Вице-министр промышленности и строительства Куандык Кажкенов считает, что такая норма снимет многие проблемные вопросы.

"Да, действительно, эти нормы будут способствовать решению проблемных вопросов дольщиков и смогут снизить количество обманутых дольщиков. 2 тысячи МРП - это 7,8 млн тенге, за каждый факт правонарушения он будет применяться.

Поэтому данные меры будут пресекать незаконное привлечение денег, незаконное рекламирование строительства, и в рамках этого закона в Гражданский кодекс и другие законы вносим соответствующие изменения.

И это будет, конечно, защищать права дольщиков, даст такие возможности, чтобы защищать права дольщиков и со стороны государства усилить контроль", - заявил он.

Добавим, также сегодня мы писали, что сенат рассматривает закон, которым хотят ужесточить условия долевого строительства в Казахстане. Так, предлагают запретить ипотеку в строящихся домах.

А вчера акимат Астаны сообщал, что желающие купить недвижимость в столице путем долевого строительства могут проверить законность объектов через приложение eGov Mobile.

Мы также писали о том, что многие строительные компании возводят жилищные комплексы в рамках долевого строительства, то есть привлекают деньги будущих жильцов. Это выгодно как самим застройщикам, так и казахстанцам, ведь покупка квартиры на этапе строительства может быть более выгодной.

Однако у таких сделок есть свои риски, и если покупатель нарвется на недобросовестного застройщика, может возникнуть ситуация, что жилой комплекс так и не возведут, а деньги, уплаченные в рамках долевого строительства, никто не вернет.

Поэтому здесь важно соблюдать осторожность - перед тем, как заключать сделку, нужно проверить застройщика и убедиться, что у него есть разрешение привлекать деньги дольщиков.

Подробнее о том, как проверить объект долевого строительства онлайн, читайте в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/fines-and-taxes/2254665-bolee-7-mln-shtrafa-grozit-zastroyshchikam-za-narushenie-prav-dolshchikov/