Письмо Трампа Токаеву: о каких пошлинах от США в отношении Казахстана писал американский президент
Опубликовано:
Казахстан оказался в числе стран, к которым были адресованы письма от президента США о торговых пошлинах. Что это значит и будут ли приняты новые экономические ограничения, читайте в материале NUR.KZ.
- Президент США Дональд Трамп отправил письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о введении 25% торговых пошлин с 1 августа.
- По мнению эксперта Эдуарда Шамсутдинова, это не новые ограничения, а перенос ранее принятых решений по пошлинам, которые изначально должны были вступить в силу раньше.
- Трамп также заявил о возможном введении дополнительного 10% тарифа для стран, поддерживающих БРИКС, что может увеличить итоговые пошлины для Казахстана до 35%.
Новость о введении пошлин на товары из РК, о которой стало известно из-за публикации президентом США Дональдом Трампом письма главе Казахстана в своей соцсети Truth Social, могла вызвать опасения среди граждан об угрозе новых торговых ограничений.
"Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной", — говорится в письме Трампа.
Помимо Токаева, Трамп написал письма на имя премьер-министров Японии и Малайзии, а также президента Южной Кореи. Для этих стран, включая и Казахстан, с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%.
Однако, как сообщает эксперт Эдуард Шамсутдинов в своем Telegram-канале "Комментарий", это заявление может быть связано лишь с переносом уже ранее принятых решений по торговым пошлинам, а не новыми ограничениями.
Торговые пошлины США
Ранее Казахстан оказался одной из стран, в отношении которой были введены высокие торговые пошлины от США. Тогда сообщалось, что вводятся торговые пошлины в размере 27% на ряд казахстанских товаров.
Позже их введение было отложено – была объявлена 90-дневная пауза.
"Возможно письма связаны с очередным переносом крайнего срока торговых соглашений с 9 июля на 1 августа", – сообщает эксперт.
То есть это скорее не новые ограничения, а лишь перенос ранее принятых решений.
Зачем нужны пошлины и на что они повлияют
Ранее Эльдар Шамсутдинов объяснил, что причинами введения пошлин со стороны США стали лишь ответные меры. Так, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан – все применяют 10% пошлины на американские товары, а в Казахстане действует ставка в 54%, в Молдове – 61%.
Соответственно, в США решили ввести взаимные импортные пошлины.
При этом отмечалось, что Казахстан избежал прямого удара от данных мер – в официальном указе президента США Дональда Трампа от 2 апреля указана продукция, которую не будут облагать указанной пошлиной.
В этом списке оказалось буквально 85% казахстанского экспорта в США, включая: нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и другие критически важные ресурсы и энергосырье. Соответственно, угроза уплаты тарифов на эти позиции снята.
Другими словами, опубликованные в письме президенту РК пошлины являются уже ранее принятыми, но отложенными мерами. Новых ограничений они не несут.
В то же время Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС – Казахстан является партнером данной организации.
"Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10-процентным тарифом. Исключений из этой политики не будет", – заявил американский лидер.
Соответственно, с учетом данных угроз касательно БРИКС, это может означать риски увеличения итоговых пошлин для Казахстана со стороны США до 35%. Однако точные решения со стороны США по подобным ограничениям пока не были приняты.
Поэтому с 1 августа должны будут действовать взаимные импортные пошлины, которые для РК составят 25%.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС
- Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2263077-pismo-trampa-tokaevu-o-kakih-poshlinah-ot-ssha-v-otnoshenii-kazahstana-pisal-amerikanskiy-prezident/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах