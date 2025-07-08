Письмо Трампа Токаеву: о каких пошлинах от США в отношении Казахстана писал американский президент

Казахстан оказался в числе стран, к которым были адресованы письма от президента США о торговых пошлинах. Что это значит и будут ли приняты новые экономические ограничения, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Президент США Дональд Трамп отправил письмо главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о введении 25% торговых пошлин с 1 августа.

По мнению эксперта Эдуарда Шамсутдинова, это не новые ограничения, а перенос ранее принятых решений по пошлинам, которые изначально должны были вступить в силу раньше.

Трамп также заявил о возможном введении дополнительного 10% тарифа для стран, поддерживающих БРИКС, что может увеличить итоговые пошлины для Казахстана до 35%.

Новость о введении пошлин на товары из РК, о которой стало известно из-за публикации президентом США Дональдом Трампом письма главе Казахстана в своей соцсети Truth Social, могла вызвать опасения среди граждан об угрозе новых торговых ограничений.

"Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной", — говорится в письме Трампа.

Помимо Токаева, Трамп написал письма на имя премьер-министров Японии и Малайзии, а также президента Южной Кореи. Для этих стран, включая и Казахстан, с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%.

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Однако, как сообщает эксперт Эдуард Шамсутдинов в своем Telegram-канале "Комментарий", это заявление может быть связано лишь с переносом уже ранее принятых решений по торговым пошлинам, а не новыми ограничениями.

Торговые пошлины США

Ранее Казахстан оказался одной из стран, в отношении которой были введены высокие торговые пошлины от США. Тогда сообщалось, что вводятся торговые пошлины в размере 27% на ряд казахстанских товаров.

Позже их введение было отложено – была объявлена 90-дневная пауза.

"Возможно письма связаны с очередным переносом крайнего срока торговых соглашений с 9 июля на 1 августа", – сообщает эксперт.

То есть это скорее не новые ограничения, а лишь перенос ранее принятых решений.

Монеты. Иллюстративное фото: somboon kaeoboonsong/Getty Images

Зачем нужны пошлины и на что они повлияют

Ранее Эльдар Шамсутдинов объяснил, что причинами введения пошлин со стороны США стали лишь ответные меры. Так, Узбекистан, Кыргызстан, Армения, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан – все применяют 10% пошлины на американские товары, а в Казахстане действует ставка в 54%, в Молдове – 61%.

Соответственно, в США решили ввести взаимные импортные пошлины.

При этом отмечалось, что Казахстан избежал прямого удара от данных мер – в официальном указе президента США Дональда Трампа от 2 апреля указана продукция, которую не будут облагать указанной пошлиной.

В этом списке оказалось буквально 85% казахстанского экспорта в США, включая: нефть, уран, серебро, ферросплавы, тантал и другие критически важные ресурсы и энергосырье. Соответственно, угроза уплаты тарифов на эти позиции снята.

Другими словами, опубликованные в письме президенту РК пошлины являются уже ранее принятыми, но отложенными мерами. Новых ограничений они не несут.

В то же время Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС – Казахстан является партнером данной организации.

"Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10-процентным тарифом. Исключений из этой политики не будет", – заявил американский лидер.

Соответственно, с учетом данных угроз касательно БРИКС, это может означать риски увеличения итоговых пошлин для Казахстана со стороны США до 35%. Однако точные решения со стороны США по подобным ограничениям пока не были приняты.

Поэтому с 1 августа должны будут действовать взаимные импортные пошлины, которые для РК составят 25%.

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