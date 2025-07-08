В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа о введении пошлин за поддержку БРИКС, передает РИА Новости.

Она отметила, что БРИКС не нацелен на конфронтацию с кем-либо.

"Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами. Он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social опубликовал предупреждение для стран, поддерживающих БРИКС. Он пригрозил им новыми пошлинами.

А еще глава Белого дома письма главам ряда государств о введении тарифов с 1 августа.

Одно из писем предназначено главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем указано, что с 1 августа США введут пошлины в 25% на товары из Казахстана.

Помимо Токаева, Трамп написал письма на имя премьер-министров Японии и Малайзии, а также президента Южной Кореи. Для этих стран также с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%.

Похожие письма получили также главы ЮАР, Лаоса и Мьянмы. Для первого государства ставка тарифа составит 30%, для двух последних - 40%.

США введут также тарифы в отношении товаров из Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.

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