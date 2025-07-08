В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС
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Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа о введении пошлин за поддержку БРИКС, передает РИА Новости.
Она отметила, что БРИКС не нацелен на конфронтацию с кем-либо.
"Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами. Он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР.
Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social опубликовал предупреждение для стран, поддерживающих БРИКС. Он пригрозил им новыми пошлинами.
А еще глава Белого дома письма главам ряда государств о введении тарифов с 1 августа.
Одно из писем предназначено главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем указано, что с 1 августа США введут пошлины в 25% на товары из Казахстана.
Помимо Токаева, Трамп написал письма на имя премьер-министров Японии и Малайзии, а также президента Южной Кореи. Для этих стран также с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%.
Похожие письма получили также главы ЮАР, Лаоса и Мьянмы. Для первого государства ставка тарифа составит 30%, для двух последних - 40%.
США введут также тарифы в отношении товаров из Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2263068-v-kitae-otreagiroval-na-ugrozu-trampa-vvesti-poshliny-za-podderzhku-briks/
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