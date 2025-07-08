В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    В Китае отреагировали на угрозу Трампа ввести пошлины за поддержку БРИКС

    Опубликовано:

    Флаг Китая
    Флаг Китая. Иллюстративное фото: Paul Yeung / Bloomberg / Getty Images

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировал угрозу президента США Дональда Трампа о введении пошлин за поддержку БРИКС, передает РИА Новости.

    Она отметила, что БРИКС не нацелен на конфронтацию с кем-либо.

    "Механизм БРИКС является важной платформой для сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами. Он выступает за открытость, инклюзивность и взаимовыгодное сотрудничество, не участвует в блоковой конфронтации и не нацелен против какой-либо страны", - заявила представитель внешнеполитического ведомства КНР.

    Ранее президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social опубликовал предупреждение для стран, поддерживающих БРИКС. Он пригрозил им новыми пошлинами.

    А еще глава Белого дома письма главам ряда государств о введении тарифов с 1 августа.

    Одно из писем предназначено главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем указано, что с 1 августа США введут пошлины в 25% на товары из Казахстана.

    Помимо Токаева, Трамп написал письма на имя премьер-министров Японии и Малайзии, а также президента Южной Кореи. Для этих стран также с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%.

    Похожие письма получили также главы ЮАР, Лаоса и Мьянмы. Для первого государства ставка тарифа составит 30%, для двух последних - 40%.

    США введут также тарифы в отношении товаров из Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Свежая публикация по теме:
    Трамп намерен устроить России "маленький сюрприз"
    Дональд Трамп
    Больше по этой теме

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.