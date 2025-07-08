Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию

Главу США Дональда Трампа в очередной раз выдвинули на Нобелевскую премию мира. Теперь это сделал премьер-министр Израиля, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Как пишет издание, вчера глава кабмина Израиля Нетаньяху посетил Белый дом, где встретился с Трампом. На встрече израильский премьер вручил Трампу письмо, которое он направил в Нобелевский комитет, о выдвижении американского лидера на Нобелевскую премию мира.

По словам Нетаньяху, Трамп заслуживает премии за урегулирование ситуации между Израилем и Ираном.

"Президент уже реализовал большую возможность. Он создал "Авраамовы соглашения". Он выковывает мир, как мы говорим, в одной стране и одном регионе за другим.

Итак, я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. В нем выдвигается ваша кандидатура на премию мира, что вполне заслуженно", - сказал израильский премьер и вручил Трампу письмо.

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Трамп признался, что не знал о письме заранее, и поблагодарил Нетаньяху.

"Получить такое признание от вас особенно значимо", - добавил Трамп.

Отметим, Трампа уже несколько раз номинировали на Нобелевскую премию мира за его участие в подписании "Авраамовых соглашений", однако до сих пор президенту США не была присуждена эта награда.

И в прошлом году кандидатуру Трампа вновь выдвинули на Нобелевскую премию мира.

В июне Трампа выдвинул на Нобелевскую премию мира кабмин Пакистана. В правительстве заявили, что такое решение принято "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и решающего руководства во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном".

Сам Трамп эмоционально отреагировал на предложение Пакистана, заявив, что "не получит премию мира, что бы он ни делал".

Напомним, 24 июня Трамп заявил о прекращении 12-дневной войны между Израилем и Ираном и о заключении перемирия между ними.

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