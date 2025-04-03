Казахстан избежал прямого удара от пошлин Трампа, заявили аналитики

Трамп ввел пошлины на товары, ввозимые в США из Казахстана, в размере 27%. Однако большую часть казахстанского экспорта в итоге вывели из-под "удара", в том числе нефть и уран, передает NUR.KZ.

США объявили "торговую войну" со многими странами мира, введя для них повышенные тарифы на импорт. Это коснулось и Казахстана, которому установили торговую пошлину в размере 27% – одну из самых высоких в СНГ.

Такие ограничения приведут к тому, что ключевые казахстанские экспортные статьи окажутся под давлением, и негативно скажутся на конкурентоспособности страны, считают аналитики.

Между тем, как отмечает Telegram-канал Tengenomika, на фоне резкой тарифной политики США появилась конкретика – в официальном указе президента США Дональда Трампа от 2 апреля указана продукция, которую не будут облагать указанной пошлиной. Это:

нефть;

уран;

серебро;

ферросплавы;

тантал;

другие критически важные ресурсы и энергосырье.

В этом списке оказалось буквально 85% казахстанского экспорта в США, а значит угроза уплаты тарифов в 27% на эти позиции снята. Таким образом, Казахстан избежал прямого удара по основному экспорту благодаря его стратегическому характеру.

Полный список исключений при этом содержит еще сотни позиций, от углеводородов до медикаментов.

Напомним, ранее мы подробно рассказали о том, что именно экспортирует Казахстан в США.

Также стало известно, что базовая пошлина в 10% для всех стран начнет действовать с 5 апреля, а "зеркальные" тарифы для Казахстана и других государств с повышенными ставками – с 9 апреля.

Ранее мы также рассказывали о том, что в списке стран, которые попадают под "удар" Трампа, оказались даже необитаемые острова Херд и Макдональд, где живут только пингвины, тюлени и некоторые другие представители животного мира.