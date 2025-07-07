Трамп пригрозил странам, поддерживающим БРИКС
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Президент США Дональд Трамп в соцсети Trurh Social опубликовал предупреждение для стран, поддерживающих БРИКС. Он пригрозил им новыми пошлинами, передает NUR.KZ.
"Любая страна, поддерживающая антиамериканскую политику БРИКС, будет облагаться ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 10-процентным тарифом. Исключений из этой политики не будет", - заявил американский лидер.
Отметим, на официальном сайте говорится, что БРИКС - неформальная группа государств, в которую входят Бразилия, Российская Федерация, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.
В январе этого года в БРИКС вошла также Индонезия. С 1 января 2025 года Казахстан является партнером стран БРИКС.
Создание БРИКС инициировала российская сторона.
В начале года Трамп уже угрожал странам БРИКС 100-процентными тарифами, если они попытаются заменить доллар или введут свою валюту. К слову, с таким заявлением он выступал и ранее. Так, в декабре, после победы на выборах он заявлял, что США больше не будут "стоять и наблюдать" за тем, как страны БРИКС "пытаются отойти от доллара".
"Они могут пойти и найти другого лоха! Нет никаких шансов, что БРИКС заменит доллар США в международной торговле, и любая страна, которая попытается это сделать, должна помахать Америке рукой", - заявлял Трамп.
В Кремле в ответ на заявление Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты, и предлагали экспертам "более подробно повестку дня БРИКС разъяснить" главе Белого дома.
Примечательно, что после угроз пошлинами Трамп заявил, что "БРИКС мертв".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2262921-tramp-prigrozil-stranam-podderzhivayushchim-briks/
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