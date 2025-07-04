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    Трамп объявил о новых пошлинах для десятков стран с 1 августа

    Опубликовано:

    Дональд Трамп
    Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/ The White House

    Президент США Дональд Трамп анонсировал новые торговые пошлины для ряда стран. В скором времени Вашингтон разошлет иностранным государствам уведомления, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    "Мы начнем отправлять письма разным странам. Завтра отправим десять или двенадцать, а в последующие несколько дней — думаю, к 9 июля — все будут охвачены", — заявил амеркианский лидер журналистам.

    Пошлины начнут действовать с 1 августа и составят от десяти и 40 процентов до 60 или 70.

    "Это очень важно, это огромные деньги для Америки", — добавил глава Белого дома.

    О каких государствах идет речь, Трамп не уточнил.

    Издание уточняет, что ранее глава Минфина США Скотт Бессент предупредил партнеров США не затягивать с переговорами по пошлинам, иначе ставка может вернуться к уровню 2 апреля.

    Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

    Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, однако накануне Трамп заявил о 90-дневной паузе.

    Комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

    Однако в конце мая суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран.

    Позже стало известно, что апелляционная инстанция восстановила тарифы, запрет на которые вынес Федеральный суд по вопросам международной торговли, пока не будет вынесено окончательное решение.

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    Дональд Трамп
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