Против каких еще стран кроме Казахстана США ввели дополнительные пошлины

Президент США Дональд трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письма главам ряда государств о введении тарифов с 1 августа, передает NUR.KZ.

Так, одно из писем предназначено главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. В нем указано, что с 1 августа США введут пошлины в 25% на товары из Казахстана.

Помимо Токаева, Трамп написал письма на имя премьер-министров Японии и Малайзии, а также президента Южной Кореи. Для этих стран также с 1 августа начнут действовать пошлины в размере 25%.

Похожие письма получили также главы ЮАР, Лаоса и Мьянмы. Для первого государства ставка тарифа составит 30%, для двух последних - 40%.

США введут также тарифы в отношении товаров из Сербии, Туниса, Бангладеш, Камбоджи, Таиланда, Боснии и Герцеговины и Индонезии.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о начале "торговой войны" против других стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах. Он назвал это "Днем освобождения Америки от нахлебников".

Под "войной" американский президент имеет в виду введение торговых пошлин на импорт из разных стран. Под "удар" попали порядка 180 стран, в том числе и Казахстан.

Новые тарифы должны были начать действовать с 9 апреля, но незадолго до этого Трамп заявил о 90-дневной паузе.

Позже, комментируя реакцию мировых лидеров на введение пошлин, Трамп заявлял, что "другие страны звонят, целуют меня в зад и умирают, желая заключить сделку". Однако глава Белого дома не стал уточнять, кто из мировых лидеров звонил ему из-за введения тарифов и, как он заявил, умолял о заключении сделки.

Однако в конце мая суд США по международной торговле постановил, что Дональд Трамп превысил свои полномочия, вводя пошлины против ряда стран.

Позже стало известно, что апелляционная инстанция восстановила тарифы, запрет на которые вынес Федеральный суд по вопросам международной торговли, пока не будет вынесено окончательное решение.

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