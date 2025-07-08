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    Политика

      "Большая честь": Трамп показал письмо Токаеву о введении пошлин на товары из Казахстана

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп. Кадр из видео: YouTube/ The White House

      Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social письмо главе Казахстана о введении пошлин на товары из РК, передает NUR.KZ.

      Трамп опубликовал сразу несколько писем главам разных государств, среди адресатов в том числе и казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев. Трамп направил Токаеву письмо о том, что казахстанские товары в США с 1 августа начнут облагаться дополнительным тарифом 25%.

      "Для меня большая честь отправить вам это письмо, поскольку оно демонстрирует прочность наших торговых отношений и тот факт, что США согласны продолжать работу с Казахстаном, несмотря на значительный торговый дефицит с вашей великой страной", — говорится в письме Трампа.

      Американский президент также добавил, что у США и Казахстана были годы, чтобы обсудить торговые отношения, однако теперь Вашингтон считает важным "бороться с долгосрочными дефицитами".

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      В письме указано, что пошлины не затронут лишь те компании, которые производят товары непосредственно на территории США.

      "Если по какой-либо причине вы решите ввести свои тарифы, то, на каком бы уровне вы их ни установили, эта цифра будет добавлена к нашим 25%. Пожалуйста, поймите, что эти тарифы необходимы для исправления торговых барьеров. Торговый дисбаланс представляет собой серьезную угрозу нашей экономике и, по сути, нашей национальной безопасности!" — заключил Трамп.

      Напомним, 2 апреля Трамп объявил о начале "торговой войны" против других стран, которые, по его мнению, наживаются на Соединенных Штатах. Он назвал это "Днем освобождения Америки от нахлебников".

      Под "войной" американский президент имеет в виду введение торговых пошлин на импорт из разных стран. Под "удар" попали порядка 180 стран, в том числе и Казахстан.

      Тогда же Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало заявление касательно введения США новых таможенных пошлин на ряд товаров. Тогда в ведомстве заявляли, что введенные тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в США.

      К слову, финансовый консультант Расул Рысмамбетов предположил, что введение новых пошлин для разных стран может положительно сказаться на экономике Казахстана.

      Отметим, ранее мы подробно рассказывали, что именно экспортирует Казахстан в США и чем стране грозят новые пошлины. Сообщалось, что в 2024 году Казахстан экспортировал в США товаров на 2 млрд долларов, включая:

      • нефть (1,1 млрд),
      • уран (322,9 млн),
      • серебро (239,9 млн).

      Наша страна также поставляет в США ферросплавы и тантал.

      Мы также публиковали мнение экспертов, которые объяснили, почему США вводят торговые пошлины против Казахстана и как они могут повлиять на цены в Казахстане.

      Письмо Трампа Токаеву
      Письмо Трампа Токаеву. Скриншот: truthsocial.com/@realDonaldTrump

      Письмо Трампа Токаеву
      Письмо Трампа Токаеву. Скриншот: truthsocial.com/@realDonaldTrump

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