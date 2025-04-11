Удастся ли сдержать цены на жилье в Казахстане, рассказал эксперт

Новый Налоговый кодекс может повлиять и на рост цен на жилье от строительных компаний. Среди причин эксперт называет низкую конкуренцию и вероятность картельного сговора. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Новый Налоговый кодекс Казахстана обяжет строительные компании платить НДС с 2026 года, что может повлиять на рост цен на жилье. Эксперт Эльдар Шамсутдинов считает, что сдержать цены удастся лишь частично из-за низкой конкуренции и возможного картельного сговора.

По мнению Шамсутдинова, на рост цен на жилье в последние 20 лет повлияли урбанизация, устойчивый спрос и льготная ипотека, а не динамика цен на стройматериалы. Он также отмечает, что застройщики долгое время избегали должного фискального контроля.

Для сдерживания цен на жилье государство может регулировать условия ипотечных программ, контролировать предоставление земли и субсидировать строительство. Эксперт также подчеркивает необходимость планирования застройки и развития строительства в регионах за пределами крупных городов.

Среди различных изменений, которые может внести новый Налоговый кодекс, прошедший первые слушания в мажилисе, отмечается обязательство строительных компаний по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) с 2026 года.

Об этом в ходе пленарного заседания сообщил Вице-премьер Серик Жумангарин. А среди причин для подобных мер вице-министр нацэкономики Азамат Амрин отмечал значительный вклад сектора в теневую экономику.

"За 2023 год объем ВВП Казахстана составил 135 трлн тенге. Из них теневая экономика составила 17,5%. Это официальная статистика, и давайте на нее ориентироваться. 17,5% от 135 трлн тенге – это 20 трлн тенге. Это объем теневой экономики.

Если брать структуру этой теневой экономики, то самые топ-5 сфер – это оптово-розничная торговля, сельское хозяйство, строительство, здравоохранение и образование", – сообщал вице-министр в феврале.

При этом он заявлял, что последует определенное удорожание жилья. Это также отмечал глава Министерства национальной экономики.

А согласно мнению эксперта Эльдара Шамсутдинова, опубликованному Telegram-каналом "Черный лебедь, рак и щука", рост цен на квадратные метры удастся сдержать лишь частично.

Причины текущего роста цен

Как отмечается в источнике, застройщики были освобождены от НДС в течение около 20 последних лет. В то же время цены на жилье за этот период выросли в 21 раз.

Эксперт указывает, что причинами таких изменений являются не динамика цен на стройматериалы, а такие факторы, как урбанизация (рост городского населения), устойчивый спрос и льготная ипотека, поддерживающая приток серого капитала, который традиционно направляется в недвижимость.

Подписание договора. Иллюстративное фото: Pichsakul Promrungsee/Getty Images

"Кроме того, стоит учесть, что статистика значительно искажена, застройщики долгое время избегали должного фискального контроля и сейчас сложно установить, где компании действительно несли убытки, а где выводили капитал в другие юрисдикции" – сообщает эксперт.

Также он указывает, что строительные компании получают дешевую землю и доступ к инфраструктуре от акиматов, что снижает себестоимость постройки, но не ограничивает финальные цены. Поэтому на рост цен могут повлиять ограничения строительства либо справедливое ценообразование.

В целом на рынке наблюдается низкая конкуренция, высокий порог входа, и, возможно, картельный сговор, поддерживающий высокие ценовые уровни", – отмечает Эльдар Шамсутдинов.

Как будут удерживать стоимость жилья после введения НДС

Среди мер по удерживанию цен на жилье, согласно мнению эксперта, у государства имеются такие инструменты, как регулирование условий ипотечных программ, контроль за предоставлением земли, субсидирование строительства.

Однако удержание может оказаться лишь частичным. При этом льготная ипотека, имеющая одно из ключевых влияний на поддержку спроса, может остаться доступной, что повлияет на возможности контроля цен в сфере строительства.

"Эльдар Шамсутдинов уверен, что пока сохраняются льготные условия, доступность ипотеки останется высокой. Но если будут изменения в части налогообложения или ограничение банковских программ, возможен пересмотр условий и снижение доступности.

Ипотека сегодня – ключевой источник спроса на первичное жилье, поэтому ее стимулирование, скорее всего, продолжится", – отмечается в источнике.

В то же время эксперт отмечает необходимость перехода к полноценному планированию застройки и выносу новых объектов в регионы страны, за пределы крупных городов. Это может снизить "перегрев" на рынке жилья и снизить цены.

Ранее глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в кулуарах сената рассказала, что введение безналичного расчета при покупке жилья может сделать рынок недвижимости в Казахстане более прозрачным.

Также эксперты рассказали, почему бизнес может сохранять высокие цены на товары и услуги, даже если НДС будет снижен.