"Рынок станет прозрачнее": ввести безналичный расчет при покупке жилья хотят в Казахстане
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Глава "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова в кулуарах сената рассказала об инициативах, которые позволят сделать рынок жилья в Казахстане более прозрачным, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались, каких нововведений ожидать на рынке жилья в Казахстане в ближайшее время.
"Две инициативы очень важные сейчас. Первое - это приобретение жилья сделать безналичным путем. Это будет очень сильно обелять рынок. И вторая инициатива - внедрение НДС при приобретении жилья. Это приведет к тому, что рынок станет прозрачнее", - сказала Ляззат Ибрагимова.
Глава "Отбасы банка" также пояснила, какое влияние может оказать введение НДС на застройщиков и в целом на рынок жилья в Казахстане.
"Для крупных компаний, у которых все в порядке с бухчетом, которые ведут НДС (и сейчас - прим. ред.) - это не скажется на росте цен. Потому что если ведется хороший учет закупа материалов и сырья, в материалах также есть НДС - все это можно взять к вычету. Для маленьких компаний, которые строят 1-2 дома, конечно это приведет к тому, что надо будет выводить правильный учет.
Но это будет еще очень правильно с точки зрения того, что налоговая нагрузка на строительный бизнес станет прозрачной и не будет происходить дробления бизнеса. А значит у нас будет меньше кинутых дольщиков - когда они вкладывают в маленькую строительную компанию, а потом не могут найти этого застройщика", - заявила Ибрагимова.
Напомним, недавно вице-министр нацэкономики Азамат Амрин в кулуарах мажилиса рассказал, как введение НДС для строительной отрасли в итоге скажется на стоимости жилья в Казахстане.
А несколькими днями позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.
Накануне в Миннацэкономики назвали сферы, в которых предлагается установить пониженные ставки НДС в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2224521-rynok-stanet-prozrachnee-vvesti-beznalichnyy-raschet-pri-pokupke-zhilya-hotyat-v-kazahstane/