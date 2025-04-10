Почему бизнес может не снизить цены, даже если уменьшить налоги, рассказали эксперты в Казахстане

Повышение налога на добавленную стоимость обсуждается в Казахстане в связи с новым проектом Налогового кодекса. Но бизнес может удерживать цены даже при его снижении. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Эксперты объясняют, что бизнес может не снижать цены даже при уменьшении НДС, стремясь максимизировать прибыль или из-за отсутствия конкуренции.

Объективными причинами удержания цен могут быть рост других расходов или ограниченная налоговая выгода для отдельных товаров.

Для стимулирования снижения цен государство может вводить механизмы контроля, а рыночные факторы, такие как конкуренция и потребительское давление, также могут способствовать этому процессу.

Налог на добавленную стоимость (НДС) может оказывать непосредственное влияние на стоимость товаров и услуг, так как предприниматели обычно закладывают эти расходы в потребительские цены.

Поэтому представители бизнеса ранее отмечали, что повышение НДС ударит по карманам казахстанцев.

Однако, согласно данным Национального бюро экономических исследований, опубликованным на портале Economy.kz, иногда даже снижение этого налога в попытке облегчить жизнь потребителям может не привести к падению цен.

Причины для этого могут оказаться не только объективными.

Напомним, что в Казахстане обсуждается повышение ставки НДС до 16% – соответствующие изменения отмечены в проекте нового Налогового кодекса, одобренного мажилисом в первом чтении.

Цель бизнеса – доходы

Как отмечают эксперты, причинами сохранения уровня цен при снижении НДС обычно являются факторы, связанные с желанием предпринимателей и компаний максимально увеличить прибыль.

"Бизнес всегда ориентирован на увеличение доходов, поэтому при снижении налогов компании нередко оставляют разницу себе вместо того, чтобы понизить цены. Исследования показывают, что снижение НДС чаще всего ведет к росту маржи компаний, а не к снижению цен для потребителей.

Пример: в 2020 году Германия временно снизила НДС с 19% до 16%, чтобы поддержать экономику во время пандемии.

Однако исследование Института экономических исследований IFO показало, что цены на товары упали всего на 1,9%, а не на 3%. Значительную часть выгоды забрали ритейлеры", – отмечается в источнике.

Товарный чек. Иллюстративное фото: sergeyryzhov/Getty Images

Также олигополии и монополии, которые образуются на местных рынках, не заинтересованы в снижении цен – все дело в отсутствии конкуренции.

А иногда компании опасаются менять цены из-за психологических факторов: покупатели могут ждать дальнейшего падения, что снизит продажи бизнеса. А это приведет к дополнительным затратам на маркетинг, рекламу и новые ценники, что делает процесс менее выгодным.

Однако есть и объективные факторы, из-за которых компании могут удерживать цены даже при снижении НДС:

совпадение с увеличением прочих расходов – если при снижении ставки одновременно выросли цены на сырье, логистику или выросли зарплаты, то сэкономленные с налога средства просто идут на компенсацию этих затрат;

ограниченная налоговая выгода – если ставка снижается для отдельных товаров, но не всей категории, то цена не упадет.

А если налог снижается для оптового поставщика, то розничный продавец может не передать экономию покупателям.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Можно ли заставить бизнес снижать цены

Как отмечается в источнике, для побуждения бизнеса к снижению цен могут быть применены некоторые государственные инструменты: иногда страны вводят механизмы контроля, требуя от бизнеса передавать налоговую выгоду потребителям в виде отражения изменений НДС в ценниках.

А иногда этот процесс запускают рыночные факторы:

конкуренция – если рынок конкурентный, компании вынуждены снижать цены, чтобы привлекать клиентов;

потребительское давление – в странах с высокой осведомленностью потребителей люди активно требуют снижения цен после налоговых реформ.

"Снижение НДС не всегда приводит к снижению цен, потому что бизнес стремится к максимальной прибыли, учитывает рыночные условия и издержки. Чтобы потребители реально почувствовали эффект от налоговых реформ, необходимо:

контролировать ценообразование крупных компаний;

развивать конкурентные рынки;

вводить механизмы обязательного переноса налоговой выгоды на потребителей.

Только комплексный подход позволит сделать налоговую систему более справедливой и эффективной", – отмечается в источнике.

Напомним, что вместе с ростом НДС порог для уплаты налога увеличили с ранее предложенных 15 млн тенге до 40 млн тенге. Вице-премьер Серик Жумангарин назвал такое решение компромиссом.

А позже депутат отметил, что нагрузка от высокого НДС в итоге ляжет не на олигархов, а на бизнес.

Также были озвучены предложения об освобождении от налогов пенсионных накоплений.