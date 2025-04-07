Можно ли оформить ипотеку под 7% в Казахстане

На реализацию программы "7-20-25" выделили еще 25 млрд тенге. Однако некоторые банки все равно отказываются выдавать займы. Где можно оформить ипотеку под 7%, читайте в материале NUR.KZ.

Программа "7-20-25" продолжает работу в 2025 году. На ее реализацию выделено 100 млрд тенге в год, то есть по 25 млрд тенге в квартал. Недавно, как сообщает портал "Крыша", лимиты обновились.

Однако казахстанцам, которые захотят принять участие в программе, стоит быть готовыми к тому, что получить заем может быть затруднительно. И дело тут не только в стоимости жилья, которая во многих городах уже давно обогнала максимальную сумму займа по программе.

Дело в том, что банки не спешат открывать прием заявок из-за нехватки денег. Многие указывают на отсутствие лимитов, а другие ставят дополнительные условия для заемщиков.

Подача заявки стала длинным процессом, а у некоторых банков действует процедура предварительных заявок, когда подача еще не гарантирует получение займа, а лишь дает возможность в будущем отправить заявку на участие в программе. В целом сейчас в программе участвуют 7 банков второго уровня.

На каких условиях банки принимают заявки:

"Банк ЦентрКредит" – на сайте банка клиент должен указать свой ИИН, БИН застройщика и кадастровый номер жилого комплекса. После одобрения его пригласят в отделение. Ожидание может занять несколько месяцев;

– на сайте банка клиент должен указать свой ИИН, БИН застройщика и кадастровый номер жилого комплекса. После одобрения его пригласят в отделение. Ожидание может занять несколько месяцев; Freedom Bank – надо заполнить анкету на сайте и затем продолжить в приложении банка. После одобрения клиент попадает в лист ожидания, но для участия нужен депозит на 1 млн тенге. Ожидание занимает от 3 месяцев;

– надо заполнить анкету на сайте и затем продолжить в приложении банка. После одобрения клиент попадает в лист ожидания, но для участия нужен депозит на 1 млн тенге. Ожидание занимает от 3 месяцев; Halyk Bank – подать заявление можно только в отделении банка при наличии лимита. После одобрения дается лишь неделя на поиск квартиры. Если не получится ее найти, заявку аннулируют;

– подать заявление можно только в отделении банка при наличии лимита. После одобрения дается лишь неделя на поиск квартиры. Если не получится ее найти, заявку аннулируют; ForteBank – выдают кредиты только после одобрения заявки. Ожидание может занять нескольких месяцев;

– выдают кредиты только после одобрения заявки. Ожидание может занять нескольких месяцев; Altyn Bank – заявку можно подать только в приложении. После одобрения оформляется сделка через нотариуса – онлайн с использованием биометрии. Но заем можно получить только в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау.

При этом также в программе участвуют "Евразийский банк" и Bank RBK. У них онлайн-очереди нет, но пока прием заявок на ипотеку "7-20-25" приостановлен в связи с отсутствием лимита. Казахстанцам, которые хотят получить кредит в этих банках, следует самостоятельно уточнять, когда можно подать заявку.

В целом же за первый квартал 2025 года, то есть в январе, феврале и марте, казахстанцы оформили 1 428 ипотек под 7%.

Реализация ипотечной программы "7-20-25"

в I квартале 2025 года Банк Займы Сумма "Банк ЦентрКредит" 521 9,0 млрд Freedom Bank 482 8,5 млрд Народный банк 272 4,7 млрд RBK Bank 76 1,4 млрд Altyn Bank 53 993 млн "Евразийский банк" 14 253 млн Fortebank 10 183 млн По данным портала "Крыша"

Напомним, программа "7-20-25" действует на следующих условиях:

ставка – 7% годовых; первоначальный взнос – от 20% от стоимости; срок – до 25 лет; можно купить только готовое новое жилье от застройщика; отсутствие жилья последние 18 месяцев – новое правило, которое появилось недавно; максимальная стоимость жилья:

25 млн тенге – Астана, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и пригороды;

– Астана, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и пригороды; 20 млн тенге – Караганда, Туркестан;

– Караганда, Туркестан; 15 млн тенге – остальные регионы.

Ранее мы рассказывали о новой ипотечной программе, которая запускается в регионах Казахстана. Называется она "Орда Аймақ" – в рамках нее можно будет купить жилье на этапе строительства. О том, на каких условиях она выдается, можно прочитать здесь.

Также напомним, что эксперты предложили пересмотреть условия программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" из-за того, что сейчас возможность оформить такую ипотеку есть не у всех казахстанцев.