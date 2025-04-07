Можно ли оформить ипотеку под 7% в Казахстане

На реализацию программы "7-20-25" выделили еще 25 млрд тенге. Однако некоторые банки все равно отказываются выдавать займы. Где можно оформить ипотеку под 7%, читайте в материале NUR.KZ.
Программа "7-20-25" продолжает работу в 2025 году. На ее реализацию выделено 100 млрд тенге в год, то есть по 25 млрд тенге в квартал. Недавно, как сообщает портал "Крыша", лимиты обновились.
Однако казахстанцам, которые захотят принять участие в программе, стоит быть готовыми к тому, что получить заем может быть затруднительно. И дело тут не только в стоимости жилья, которая во многих городах уже давно обогнала максимальную сумму займа по программе.
Дело в том, что банки не спешат открывать прием заявок из-за нехватки денег. Многие указывают на отсутствие лимитов, а другие ставят дополнительные условия для заемщиков.
Подача заявки стала длинным процессом, а у некоторых банков действует процедура предварительных заявок, когда подача еще не гарантирует получение займа, а лишь дает возможность в будущем отправить заявку на участие в программе. В целом сейчас в программе участвуют 7 банков второго уровня.
На каких условиях банки принимают заявки:
- "Банк ЦентрКредит" – на сайте банка клиент должен указать свой ИИН, БИН застройщика и кадастровый номер жилого комплекса. После одобрения его пригласят в отделение. Ожидание может занять несколько месяцев;
- Freedom Bank – надо заполнить анкету на сайте и затем продолжить в приложении банка. После одобрения клиент попадает в лист ожидания, но для участия нужен депозит на 1 млн тенге. Ожидание занимает от 3 месяцев;
- Halyk Bank – подать заявление можно только в отделении банка при наличии лимита. После одобрения дается лишь неделя на поиск квартиры. Если не получится ее найти, заявку аннулируют;
- ForteBank – выдают кредиты только после одобрения заявки. Ожидание может занять нескольких месяцев;
- Altyn Bank – заявку можно подать только в приложении. После одобрения оформляется сделка через нотариуса – онлайн с использованием биометрии. Но заем можно получить только в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау.
При этом также в программе участвуют "Евразийский банк" и Bank RBK. У них онлайн-очереди нет, но пока прием заявок на ипотеку "7-20-25" приостановлен в связи с отсутствием лимита. Казахстанцам, которые хотят получить кредит в этих банках, следует самостоятельно уточнять, когда можно подать заявку.
В целом же за первый квартал 2025 года, то есть в январе, феврале и марте, казахстанцы оформили 1 428 ипотек под 7%.
|Реализация ипотечной программы "7-20-25"
в I квартале 2025 года
|Банк
|Займы
|Сумма
|"Банк ЦентрКредит"
|521
|9,0 млрд
|Freedom Bank
|482
|8,5 млрд
|Народный банк
|272
|4,7 млрд
|RBK Bank
|76
|1,4 млрд
|Altyn Bank
|53
|993 млн
|"Евразийский банк"
|14
|253 млн
|Fortebank
|10
|183 млн
|По данным портала "Крыша"
Напомним, программа "7-20-25" действует на следующих условиях:
- ставка – 7% годовых;
- первоначальный взнос – от 20% от стоимости;
- срок – до 25 лет;
- можно купить только готовое новое жилье от застройщика;
- отсутствие жилья последние 18 месяцев – новое правило, которое появилось недавно;
- максимальная стоимость жилья:
- 25 млн тенге – Астана, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и пригороды;
- 20 млн тенге – Караганда, Туркестан;
- 15 млн тенге – остальные регионы.
Ранее мы рассказывали о новой ипотечной программе, которая запускается в регионах Казахстана. Называется она "Орда Аймақ" – в рамках нее можно будет купить жилье на этапе строительства. О том, на каких условиях она выдается, можно прочитать здесь.
Также напомним, что эксперты предложили пересмотреть условия программы ипотечного жилищного кредитования "7-20-25" из-за того, что сейчас возможность оформить такую ипотеку есть не у всех казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2233604-mozhno-li-oformit-ipoteku-pod-7-v-kazahstane/