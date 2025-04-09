Повышение НДС до 16% в Казахстане: когда внесут изменения в кодекс

Сегодня в мажилисе в первом чтении депутаты рассмотрели проект нового налогового кодекса, который предусматривает одно из самых обсуждаемых изменений НДС до 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

После многочасовых обсуждений и высказывания разных мнений, путем голосования депутаты мажилиса решили одобрить проект налогового кодекса.

"Одобрить проект Налогового кодекса Республики Казахстан в первом чтении", - постановил председатель мажилиса Ерлан Кошанов.

Партия "Ауыл" и Respublica поддержали законопроект. В партии НПК посчитали, что новый налоговый кодекс не решает всех вопросов.

"Для достижения социальной справедливости Глава государства К.К.Токаев дал поручение ввести прогрессивную шкалу налогообложения по ИПН. Рассматриваемым проектом данное поручение не исполнено. Ввиду чего необходимо акцентировать внимание на эффективной реализации упомянутого поручения", - заявил депутат Магеррам Магеррамов.

В партии "Ак жол" также заявили, что предложенная налоговая модель является несбалансированной и будет неэффективна, если не решить еще ряд проблем - в частности, ставку НДС.

"Те товары и услуги, которые влияют на социальное самочувствие общества - должны иметь нулевую нагрузку. Это продукты питания, одежда и обувь, детские товары, лекарства и медицинские услуги, коммунальные платежи и строительство социального жилья.

Например, медицинские услуги оплачиваются из фонда ОСМС, который формируется с фонда оплаты труда и зарплаты граждан, с которой уже удержан подоходный налог. И повторно вводить налог на эти средства - это двойное налогообложение.

В целом, НДС платит потребитель, а сегодня более 50% доходов казахстанцы тратят только на питание. Добавьте сюда инфляцию, рост тарифов и те 10% НДС, которое хочет ввести правительство - и у людей не останется средств ни на что больше. И так многие не дотягивают от зарплаты до зарплаты, попадают в долги и не могут их оплатить. То есть для социально значимых товаров и услуг нужна нулевая ставка НДС", - заявил Азат Перуашев.

В партии Amanat заявили, что над документом еще предстоит поработать ко второму чтению, однако в первом чтении партия поддерживает законопроект.

Отметим, что до утверждения правок законопроект должны утвердить еще во втором чтении в мажилисе, затем - в сенате, и лишь затем его передадут на подпись президенту. После этого правки в налоговый кодекс будут считаться утвержденными.

Поправки в налоговое законодательство

Ранее премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

После этого президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге. После этого правительство озвучило варианты возможных ставок НДС - дифференциация составит 16%, 10% и 0.

Сегодня в мажилисе озвучили размер НДС, который планируют ввести в Казахстане в рамках Налогового кодекса - в проекте он указан как 16%, а порог по НДС определен в 40 млн тенге.