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"Проблему надо решать": эксперт заявил об удвоении госдолга Казахстана каждые три года

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Мужчина заполняет налоговую декларацию
Налоговая декларация. Иллюстративное фото: Pra-chid/Getty Images

Экономист Алмас Чукин на презентации поправок в Налоговый кодекс в мажилисе высказался о планах правительства повысить ставку НДС до 16%, передает корреспондент NUR.KZ.

"Прежде, чем лечить печень, надо оценить диагноз организма в целом. Мы собрались, потому что очевидно, что наш пациент болен. Последние пять лет идет критическое расхождение расходов с доходами. И мы пока на "обезболивающих" сидим из Нацфонда. Вместо того чтобы лечиться, мы снимаем болевые ощущения, просто дармовые деньги оттуда забираем у будущих поколений", - завил Алмас Чукин.

Между тем эксперт поддерживает предложения Миннацэкономики по повышению ставки НДС.

"То, что предложено, я поддерживаю. Я давно говорил, что надо выровнять - мы ведь через пять лет, по всем прогнозам, доходим до катастрофы. У нас вообще будет полный развал социальной и финансовой системы, поэтому надо поправлять сейчас, баланс расходов и доходов не может на 10 триллионов отличаться.

Продолжается рост госдолга и сохранение высокого дефицита. Пока что удвоение ВВП у нас не очень получилось, но удвоение долга за три года у нас получилось. Причем каждые 3 года мы удваиваем внешний долг, государственный долг. Эту проблему надо решать", - добавил Чукин.

Эксперт также отметил, что на фоне повышения ставки НДС на 4%, повышается и ответственность правительства, в том числе по расходам бюджета.

До этого экономист и бывший министр Жаксыбек Кулекеев высказался за поднятие НДС до 16%, добавив, что эту ситуацию "нужно принять".

Также в мажилисе были озвучены сферы, в которых предлагается установить пониженные ставки НДС в Казахстане. Здесь же вице-министр нацэкономики Азамат Амрин высказывался о влиянии предлагаемой новой ставки НДС на экономику Казахстана.

Напомним, в прошлом месяце премьер-министр РК Олжас Бектенов предложил повысить НДС, уменьшив при этом для работодателей социальный налог и пенсионные отчисления.

Касым-Жомарт Токаев, выступая на позапрошлой неделе на встрече с бизнесменами, заявил, что предложенная правительством ставка НДС завышена, и поручил проработать этот вопрос, обсудив с экспертами.

На фоне этих заявлений казахстанцы запустили петицию против снижения порога постановки на учет по НДС до 15 млн тенге.

10 февраля министр финансов РК Мади Такиев и вице-министр нацэкономики Азамат Амрин обсудили с представителями бизнеса предложения правительства по изменения ставок НДС.

"Мы предлагаем рассмотреть такой механизм: общеустановленная ставка НДС 16%, полное освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции, а для ряда отраслей - промежуточная ставка в размере 10%. Таким образом, предложенная правительством дифференциация ставок составляет: 16%, 10%, 0% и освобождение", - сообщал Амрин.

Позже на заседании кабмина глава Миннацэкономики Серик Жумангарин разъяснил дифференциацию ставки НДС.

Также ранее Жумангарин встретился с представителями бизнеса в Алматы, где были озвучены новые детали по предлагаемым ставкам НДС. Сообщалось, что при предлагаемой в настоящее время ставке НДС в 16% социальные отчисления предлагается оставить без изменений.

В рамках обсуждения возможной ставки НДС в регионах рассматривалась также возможность освобождения малого бизнеса от уплаты НДС.

Позже глава МНЭ в подкасте Taldau Talks на тему налоговой реформы в Казахстане признал, что введение НДС 12% для застройщиков приведет к росту цен на жилье в Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2224248-prezhde-chem-lechit-pechen-nado-ocenit-organizm-v-celom-ekonomist-o-povyshenii-nds-v-kazahstane/