Почему низкие процентные ставки и строгие требования по кредитам могут навредить казахстанцам

В интернете иногда звучат призывы ужесточить условия выдачи кредитов и требования к заемщикам, при этом снизив процентные ставки. Но это может грозить крахом экономики. Подробнее читайте на NUR.KZ.
- В Казахстане звучат призывы ужесточить условия выдачи кредитов и снизить процентные ставки, однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях таких мер для экономики.
- Ужесточение условий кредитования может привести к снижению доступности займов, замедлению экономического роста и ухудшению уровня жизни населения.
- Резкое снижение процентных ставок по кредитам грозит ростом инфляции, увеличением долговой нагрузки населения и повышением рисков для банковского сектора.
На фоне сохранения базовой ставки Национальным банком РК на уровне 14,25% в Сети снова стали появляться призывы снизить проценты по кредитам (которые сильно выросли за последнее время) и решить вопросы закредитованности за счет ужесточения критериев для заемщиков.
Однако такие меры могут иметь негативные последствия для экономики и населения.
Если ужесточить условия выдачи кредитов
Ужесточение условий выдачи займов означает более строгие критерии отбора заемщиков. То есть подразумевается повышение требований к уровню дохода, состоянию кредитной истории и наличию обеспечений (например, залогам).
В настоящее время большинство заявок на кредиты уже отклоняются банками, а введение еще более строгих требований может привести к:
- снижению доступности кредитов и увеличению рисков для казахстанцев – лицам с низкими доходами или плохой кредитной историей будет сложнее получить кредит. Это может ограничить их возможности для потребления, что побудит казахстанцев обращаться к более рискованным и даже незаконным кредиторам;
- замедлению экономического роста – поскольку кредиты являются важным инструментом для финансирования покупок (например, жилья, автомобилей, бытовой техники) и бизнеса, ужесточение условий может привести к снижению экономической активности и ухудшению уровня жизни населения.
Например, если банк увеличит минимальный требуемый доход для получения ипотечного кредита, меньшее количество людей сможет купить жилье.
К чему может привести удешевление кредитов
Снижение ставок – это мера, направленная на то, чтобы кредиты стали более доступными для широкой аудитории за счет более низкого вознаграждения. Однако аналитики отмечают, что резкое удешевление кредитов может навредить Казахстану.
Дело в том, что неоправданное снижение стоимости займов грозит:
- ростом инфляции – более дешевые кредиты стимулируют заемщиков брать больше займов, что может увеличить потребление, разгоняя цены;
- риском нарастания долговой нагрузки – более доступные кредиты могут подтолкнуть людей к чрезмерным заимствованиям, что грозит накапливанием долгов, которые будет сложно обслуживать. Подобное произошло после кредитной амнистии, когда казахстанцы со списанными займами снова оказались в долгах;
- увеличением рисков для банков – если заемщики будут брать больше кредитов и не смогут их обслуживать, это увеличит долю невозвратных кредитов и может привести к финансовым трудностям у банков и государства.
Например, если Нацбанк снизит базовую ставку без учета инфляции и прочих факторов, то и банки могут снизить ставки по ипотеке. Сначала это приведет к тому, что больше людей смогут позволить себе купить жилье, но затем спрос на рынке недвижимости увеличится, что грозит еще большим ростом цен.
То есть жилье станет менее доступным.
Поэтому решение о базовой ставке и стоимости кредитов для населения должно приниматься исходя из текущих и прогнозируемых экономических факторов. А их резкое снижение или ужесточение требований к заемщикам могут иметь негативный эффект для экономики и населения.
Напомним, что в Казахстане активно принимаются меры по защите граждан от закредитованности. Например, ранее отмечалось, что:
- введены ограничения по максимальным размерам выдаваемых кредитов;
- снижены максимальные проценты по кредитам;
- планируется ограничить размер общего долга по всем кредитам для казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2154796-pochemu-nizkie-procentnye-stavki-i-strogie-trebovaniya-po-kreditam-mogut-navredit-kazahstancam/