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Почему низкие процентные ставки и строгие требования по кредитам могут навредить казахстанцам

Опубликовано:

Мужчина опирается на знак процента
Процентная ставка. Иллюстративное фото: itsskin/Getty Images

В интернете иногда звучат призывы ужесточить условия выдачи кредитов и требования к заемщикам, при этом снизив процентные ставки. Но это может грозить крахом экономики. Подробнее читайте на NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В Казахстане звучат призывы ужесточить условия выдачи кредитов и снизить процентные ставки, однако эксперты предупреждают о возможных негативных последствиях таких мер для экономики.
  • Ужесточение условий кредитования может привести к снижению доступности займов, замедлению экономического роста и ухудшению уровня жизни населения.
  • Резкое снижение процентных ставок по кредитам грозит ростом инфляции, увеличением долговой нагрузки населения и повышением рисков для банковского сектора.

На фоне сохранения базовой ставки Национальным банком РК на уровне 14,25% в Сети снова стали появляться призывы снизить проценты по кредитам (которые сильно выросли за последнее время) и решить вопросы закредитованности за счет ужесточения критериев для заемщиков.

Однако такие меры могут иметь негативные последствия для экономики и населения.

Если ужесточить условия выдачи кредитов

Ужесточение условий выдачи займов означает более строгие критерии отбора заемщиков. То есть подразумевается повышение требований к уровню дохода, состоянию кредитной истории и наличию обеспечений (например, залогам).

В настоящее время большинство заявок на кредиты уже отклоняются банками, а введение еще более строгих требований может привести к:

  • снижению доступности кредитов и увеличению рисков для казахстанцев – лицам с низкими доходами или плохой кредитной историей будет сложнее получить кредит. Это может ограничить их возможности для потребления, что побудит казахстанцев обращаться к более рискованным и даже незаконным кредиторам;
  • замедлению экономического роста – поскольку кредиты являются важным инструментом для финансирования покупок (например, жилья, автомобилей, бытовой техники) и бизнеса, ужесточение условий может привести к снижению экономической активности и ухудшению уровня жизни населения.

Например, если банк увеличит минимальный требуемый доход для получения ипотечного кредита, меньшее количество людей сможет купить жилье.

Мужчина держит фигурки дома и знака стоп
Отказ в ипотеке. Иллюстративное фото: Andrii Yalanskyi/Getty Images

К чему может привести удешевление кредитов

Снижение ставок – это мера, направленная на то, чтобы кредиты стали более доступными для широкой аудитории за счет более низкого вознаграждения. Однако аналитики отмечают, что резкое удешевление кредитов может навредить Казахстану.

Дело в том, что неоправданное снижение стоимости займов грозит:

  • ростом инфляции – более дешевые кредиты стимулируют заемщиков брать больше займов, что может увеличить потребление, разгоняя цены;
  • риском нарастания долговой нагрузки – более доступные кредиты могут подтолкнуть людей к чрезмерным заимствованиям, что грозит накапливанием долгов, которые будет сложно обслуживать. Подобное произошло после кредитной амнистии, когда казахстанцы со списанными займами снова оказались в долгах;
  • увеличением рисков для банков – если заемщики будут брать больше кредитов и не смогут их обслуживать, это увеличит долю невозвратных кредитов и может привести к финансовым трудностям у банков и государства.

Например, если Нацбанк снизит базовую ставку без учета инфляции и прочих факторов, то и банки могут снизить ставки по ипотеке. Сначала это приведет к тому, что больше людей смогут позволить себе купить жилье, но затем спрос на рынке недвижимости увеличится, что грозит еще большим ростом цен.

То есть жилье станет менее доступным.

Поэтому решение о базовой ставке и стоимости кредитов для населения должно приниматься исходя из текущих и прогнозируемых экономических факторов. А их резкое снижение или ужесточение требований к заемщикам могут иметь негативный эффект для экономики и населения.

Напомним, что в Казахстане активно принимаются меры по защите граждан от закредитованности. Например, ранее отмечалось, что:

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2154796-pochemu-nizkie-procentnye-stavki-i-strogie-trebovaniya-po-kreditam-mogut-navredit-kazahstancam/

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