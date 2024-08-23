Большинство заявок на кредиты отклоняются в Казахстане

Во втором квартале казахстанцы подали более 21,9 млн заявок на беззалоговые потребкредиты, но одобрение получили лишь 26,7% из них. О ситуации в других сферах кредитования читайте на NUR.KZ.

Получая заявку на кредит, в банке, как правило, внимательно изучают своего потенциального заемщика: смотрят на его доходы, изучают кредитную историю и проверяют текущую долговую нагрузку. После этого выносится решение – одобрить заявку на кредит или отказать.

Впрочем, многие казахстанцы, судя по данным Национального банка РК, не являются "заемщиками мечты" – по большей части заявок на кредиты банки выдают отказы.

Так, например, за весь второй квартал жители Казахстана подали более 21,8 млн заявок на потребительские кредиты без залога. Однако одобрено было 5,8 млн из них, то есть лишь 26,7%.

Похожая ситуация наблюдается и у потребкредитов с залогом – из 45,6 тыс. заявок одобрено было лишь 15,4 тыс. или 33,7%.

Что касается ипотек, то во втором квартале банки получили более 210 тыс. заявок, но выдали займы по 83,2 тыс. из них. Процент одобрения составил 39,6%. Стоит отметить, что это самый лучший показатель в сфере кредитования физических лиц.

Для сравнения: самый низкий процент одобрений зафиксирован в сфере автокредитования. Из 997 тыс. заявок на кредит банки одобрили только 151,5 тыс. (15,2%).

Количество заявок на кредиты и процент одобрений по ним

(2 квартал 2024 года) Вид займа количество

заявок количество

одобрений процент

одобрений Ипотечные кредиты 210 028 83 260 39,64% Потребкредиты с залогом 45 668 15 399 33,72% Потребкредиты без залога 21 854 235 5 824 362 26,65% Автокредиты 997 217 151 558 15,2% По данным Национального банка РК

Таким образом, можно сделать вывод, что на текущий момент далеко не все казахстанцы имеют хорошую кредитную историю или доходы, достаточные для того, чтобы банки были готовы выдавать им займы.

Напомним, ранее стало известно, что кредитные организации в Казахстане обязали предоставлять в кредитные бюро информацию о всех полученных заявках на займы в реальном времени, что может усложнить некоторым казахстанцам получение нескольких кредитов одновременно.