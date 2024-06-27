"Кредиты с пенсионкой и без, с любой кредитной историей": чем опасны такие объявления в Казахстане

Казахстанцы, которые не могут получить заем в банках, могут обратиться к частным услугам для получения денег под залог имущества. Однако это грозит серьезными рисками. Подробнее читайте в NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ the HODL предупреждает о рисках займов у нелегальных кредиторов без лицензии, которые предлагают высокие проценты и незаконные методы воздействия.

Клиенты "черных" кредиторов сталкиваются с переплатами, угрозами, запугиваниями и насилием, что может привести к серьезным последствиям.

Нелегальные организации используют предоплату, личные данные и подмену документов для обмана. Рекомендуется обращаться только к лицензированным кредитным организациям. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Банки второго уровня и микрофинансовые организации предлагают определенные условия при выдаче займов населению. При этом они оценивают надежность заемщика и его платежеспособность – если они не подтвердятся, то может последовать отказ.

Иногда казахстанцы обращаются к так называемым "черным" кредиторам, которые расклеивают объявления по типу: "Кредиты для всех", "Кредиты с пенсионкой и без, с любой кредитной историей", "Кредит с пенсионкой от 500 тыс. тенге. Закрытый, черный" и так далее.

Как сообщает Telegram-канал the HODL, подобные услуги могут обернуться весьма серьезными последствиями.

Почему это опасно

"Поясним: в Казахстане выдавать займы могут только банки второго уровня, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, и организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность.

Все они обязаны иметь лицензию на осуществление своей деятельности от Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Если лицензии у компании нет, а она все равно привлекает клиентов, выдает себя за лицензированную и кредитует потребителей, то это нелегальный, или «черный» кредитор", – отмечают в the HODL.

При этом черные кредиторы могут предлагать займы под высокие проценты, что грозит образованием долга и изъятием имущества клиентов преступными путями.

Должник. Иллюстративное фото: freepik.com

Последствия от "кредитов" вне банков и МФО

Самый простой риск для казахстанцев при обращении к подобным услугам заключается в сумме переплаты – она будет выше, чем в банках второго уровня. Однако есть и более серьезные последствия.

Например, если образуется просрочка по займу в банке или МФО, то они будут принимать только законные меры воздействия на должника. А в случае "черных" кредиторов используются другие методы: запугивания, угрозы, звонки родственникам, коллегам, друзьям и даже соседям.

"А иногда долги выбивают – в прямом смысле этого слова.

Взяв в долг у нелегального кредитора, можно потерять не только деньги или имущество, но и нервы, а в некоторых случаях – и здоровье, с самыми страшными последствиями", – предупреждают в источнике.

Также объявления о доступных кредитах могут оказаться уловкой мошенников.

Как обманывают казахстанцев

Часто казахстанцы могут вовсе не подозревать, что перед ними нелегальная организация. Среди наиболее популярных схем обмана встречаются (но их может быть больше):

предоплата за кредит – у жертвы могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, оплату услуги нотариуса или членский взнос для вступления в кооператив, но затем "помощник" исчезает;

– у жертвы могут попросить деньги за проверку кредитной истории или страховку, взять комиссию за перевод и выдачу кредита, оплату услуги нотариуса или членский взнос для вступления в кооператив, но затем "помощник" исчезает; использование личных данных – жертва приносит в организацию полный пакет документов, с помощью которых они могут, например, тайно оформить кредит на ее имя. Кроме того, мошенники могут попросить данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все счета клиента;

– жертва приносит в организацию полный пакет документов, с помощью которых они могут, например, тайно оформить кредит на ее имя. Кроме того, мошенники могут попросить данные банковских карт, включая CVC-коды, и обнулить все счета клиента; сомнительные бумаги – мошенники могут подменить договор и дать на подпись совершенно другие условия: например, не указать срок возврата. Это позволит им запросить всю сумму с процентами уже на следующий день.

Чтобы оградиться от подобных рисков, важно избегать сомнительных рекламных объявлений, которые могут встретиться на улице, остановке и так далее. А в случае необходимости оформления займа обращаться следует только в официально зарегистрированные кредитные организации, список которых можно посмотреть на сайте финансового регулятора.

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