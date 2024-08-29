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Нацбанк принял решение по базовой ставке

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Здание Нацбанка Казахстана в Астане
Национальный банк Казахстана. Иллюстративное фото: пресс-служба Нацбанка РК

Нацбанк РК озвучил очередное решение по базовой ставке - она сохранена на уровне 14,25%, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу центрального банка республики.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,25% годовых с коридором +/- 1 п.п.", - говорится в сообщении Национального банка Казахстана, опубликованном на официальном сайте.

Отмечается, что инфляция в июле несколько повысилась, но сложилась в пределах прогнозов Национального банка. Существенное ускорение продемонстрировали месячная инфляция и ее устойчивая часть. Инфляционные ожидания населения после роста в июне остались практически неизменными.

Глобальная инфляция под воздействием сдерживающей политики центральных банков развитых стран продолжает замедляться. Проинфляционное давление внутри экономики усиливается за счет растущих объемов фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов в рамках реформы ЖКУ, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.

Сообщается, что достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий в течение длительного времени. Баланс рисков сместился в проинфляционную сторону и обуславливает высокую вероятность сохранения базовой ставки на текущем уровне до конца 2024 года.

Напомним, базовая ставка была снижена до 14,25% 12 июля текущего года.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2154888-nacbank-prinyal-reshenie-po-bazovoy-stavke/

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