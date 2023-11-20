Казахстанцы со списанными кредитами снова оказались в долгах

В 2023 году многие граждане, которым списали кредиты в 2019 году, снова оказались в долгах. Общая сумма этих долгов превышает 67,5 млрд тенге, сообщает медиапортал Inbusiness.kz.

В 2019 году в Казахстане официально объявили кредитную амнистию. Она проходила в три этапа, в рамках которых почти 578 тыс. гражданам были прощены задолженности на общую сумму более 120 млрд тенге.

При этом гражданам со списанными кредитами не запрещено было оформлять новые займы, и, как выяснили журналисты, многие из бывших заемщиков к 2023 году успели снова оказаться в долгах.

"Из вышеуказанного количества, по состоянию на 1 октября 2023 года, кредиты, полученные после 1 января 2020 года, имеют 395 тыс. заемщиков на сумму 685 млрд тенге", – сообщает медиапортал Inbusiness.kz.

Причем из общего числа заемщиков порядка 70 тыс., или 9,9%, имеют просрочку свыше 90 дней на сумму 67,5 млрд тенге.

Таким образом, программа по снижению долговой нагрузки граждан, которую провели в 2019 году, пошла на пользу не всем казахстанцам.

Напомним, в 2022 году для снижения уровня проблемной задолженности граждан по микрокредитам были урегулированы проблемные задолженности 567 тыс. неплатежеспособных заемщиков, причем были полностью списаны долги примерно 28 тыс. человек на общую сумму 600 млн тенге.