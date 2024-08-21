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На сколько долги по кредитам больше доходов заемщиков, посчитают в Казахстане

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Девушка держит в руках пустой кошелек
Пустой кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Казахстане будет проведен мониторинг отношения общей задолженности по всем кредитам к годовому доходу заемщиков. В результате будет определен новый коэффициент. О его введении читайте на NUR.KZ.

В Казахстане ведется активная работа по снижению закредитованности населения. В частности, с этой целью снизили максимальные проценты по кредитам и ограничили размеры займов.

Вместе с тем Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло постановление, которым расширяется состав пруденциальных нормативов банков и микрофинансовых организаций. Это экономические ограничения, которые устанавливаются в целях обеспечения их финансовой устойчивости и защиты интересов потребителей финансовых услуг.

В частности, вводится новый пруденциальный норматив – коэффициент долга к доходу заемщика. Он рассчитывается как отношение общей задолженности по всем кредитам к его годовому доходу. То есть данный коэффициент показывает, на сколько сумма задолженности по всем непогашенным займам и микрокредитам больше годового дохода заемщика.

Его внедрение позволит ограничить совокупную задолженность по всем оформленным займам в зависимости от годового дохода казахстанца. Таким образом, если общая сумма долга по займам перестанет соответствовать зарплате и другим доходам заемщика, ему перестанут одобрять новые кредиты.

Напомним, что в Казахстане уже есть похожий показатель – коэффициент долговой нагрузки. Он ограничивает периодические платежи заемщика по кредитам на уровне 50% от его ежемесячного дохода.

Коэффициент долга к доходу заемщика будет использоваться в дополнение к существующему коэффициенту долговой нагрузки заемщика. Но до внедрения нового норматива АРРФР РК нужно произвести некоторые расчеты.

На первом этапе им будет осуществляться мониторинг фактических значений коэффициента долга к доходу заемщика на основе информации банков и микрофинансовых организаций. То есть для начала будет подсчитано актуальное отношение долгов по кредитам к доходам казахстанцев.

А уже на втором этапе, который планируется 2025 году, будет установлено нормативное значение коэффициента. То есть специалисты определят какое отношение кредитов к доходам будет являться нормальным.

Новый норматив позволит ограничить чрезмерный рост долговой нагрузки граждан и не допустить выдачу кредитов, которые многократно превышают доходы заемщиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2151475-otnoshenie-dolgov-po-kreditam-k-dohodam-zaemshchikov-poschitayut-v-kazahstane/

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