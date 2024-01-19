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30 лет независимости Казахстана

Резкое удешевление кредитов может навредить Казахстану, сообщают аналитики

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Монеты тенге лежат стопкой на фоне графика
Монеты. Иллюстративное фото: Valeriya/Getty Images

Сегодня Нацбанк примет очередное решение по базовой ставке, влияющей на стоимость кредитов и депозитов. Некоторые граждане ожидают существенного снижения. Однако это чревато рисками, передает NUR.KZ.

Базовая ставка является одним из основных инструментов управления денежно-кредитной политикой страны. Повышая ее значение, можно сделать кредиты дороже, а депозиты более прибыльными.

А снижение ставки приводит к удешевлению займов и сокращению выгоды от банковских вкладов.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, желание побыстрее сделать кредиты более доступными может обернуться ростом цен и одновременным обесцениванием денег для казахстанцев.

Причина опасений кроется в некоторых факторах инфляции.

Товары дешевеют, но дорожают услуги

Ранее на ускорение инфляции в Казахстане в основном влияли продовольственные и непродовольственные товары. Однако темпы их подорожания позже стали замедляться. При этом ускорилась инфляция услуг.

"Так, по итогу прошлого года двухзначный годовой рост сохранился только по платным услугам, а с учетом продолжающихся мер по повышению цен на жилищно-коммунальные услуги и ГСМ их прямой и непрямой вклад в инфляцию будет сохраняться значительным.

К слову, уже с 2025 года Казахстан, как ожидается, войдет в единое энергетическое пространство с ЕАЭС", – указывается в источнике.

То есть ожидаемое уравнивание цен на топливо с другими странами-участницами ЕАЭС может способствовать сохранению высокой инфляции.

Проинфляционная фискальная политика

Как отмечается в источнике, в последние годы в Казахстане увеличились госрасходы. При этом, чтобы покрыть эти затраты, правительство изымает деньги из Национального фонда РК.

Все это в итоге привело к тому, что денег в экономике стало слишком много – это также обесценивает сбережения граждан.

деньги, калькулятор и картофель.
Стоимость продукта. Иллюстративное фото: pixabay.com

Например, объемы наличных денег в обращении, депозитов физических и юридических лиц, а также сберегательных вкладов населения в тенге и в иностранной валюте только за декабрь 2023 года выросли на 7,4% и достигли 32,7 трлн тенге.

Для сравнения: в ноябре показатель был равен 30,5 трлн тенге. А за год рост составил 16,8%.

Также рост минимальной зарплаты на 20% в 2024 году и ожидаемое повышение НДС с 2025 года могут привести к росту цен для населения.

Еще больше денег вольют в экономику

"Президент Казахстана обозначил, что экономика должна достичь цели по росту на уровне не менее 6%.

Это означает, что меры со стороны правительства по дальнейшему стимулированию экономики будут расширяться, что, например, вкупе с резким ослаблением денежно-кредитной политики может привести к новому витку инфляционных процессов", – сообщают аналитики.

То есть вливание новой денежной массы в экономику грозит дальнейшим обесцениванием денег, что также может повлиять на рост стоимости товаров и услуг.

Поэтому, как отмечается в источнике, отсутствие должной координации монетарных и фискальных политик в Казахстане, выражающееся в неработающем фискальном правиле, не позволяет качественно обуздать инфляцию.

А значит – резкое снижение базовой ставки в этих условиях может привести к такому же резкому скачку цен на товары и услуги. Соответственно, стоимость кредитов необходимо уменьшать постепенно, учитывая все внешние и внутренние экономические факторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2056287-rezkoe-udeshevlenie-kreditov-mozhet-navredit-kazahstanu-soobschayut-analitiki/

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