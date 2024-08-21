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Ограничение на размеры кредитов ввели в Казахстане

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Купюры тенге в руках и на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане ввели предельные размеры займов, которые можно оформить в банках и микрофинансовых организациях (МФО). Так хотят бороться с закредитованностью населения. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Проблему закредитованности решают по-разному. Так, например, ранее в Казахстане поднимался вопрос о введении максимальных сумм кредитов.

Теперь же, как заявили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), было принято постановление, которое официально вводит ограничение на суммы займов.

Уже сейчас действуют следующие максимальные суммы потребительских займов и микрокредитов:

  • беззалоговые банковские займы – 2 200 месячных расчетных показателей (МРП), или 8 122 400 тенге в 2024 году;
  • банковские займы с залогом – без ограничений;
  • беззалоговые микрокредиты – 1 100 МРП, или 4 061 200 тенге;
  • микрокредиты с залогом:
  1. для МФО – 20 000 МРП, или 73 840 000 тенге;
  2. для ломбардов – 8 000 МРП, или 29 536 000 тенге.
Как считают в агентстве, данные нововведения позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы, что способствует росту долговой нагрузки и закредитованности населения.

Напомним, также в АРРФР РК приняли постановление, которое снижает предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по некоторым видам кредитов и микрозаймов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2151445-ogranichenie-na-razmery-kreditov-vveli-v-kazahstane/

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