Средний процент по выданным кредитам сильно вырос в Казахстане

В июле среднерыночная ставка по кредитам для физических лиц в казахстанских банках составила 20,3%. Это сразу на 1,7 процентного пункта больше, чем было месяцем ранее. Подробности читайте на NUR.KZ.

В июле Национальный банк РК снизил базовую ставку до 14,25%. В теории это должно было привести к уменьшению процентов по депозитам и кредитам в банках. В первом случае это действительно произошло – некоторые банки снизили ставки вознаграждения у своих вкладов, а среднерыночный показатель уменьшился до 13,5%.

Однако с кредитами, судя по данным Нацбанка, дело обстоит иначе. Так, средневзвешенная ставка по кредитам, выданным в июле текущего года физическим лицам в тенге, составила 20,3%. Это сразу на 1,7 процентных пункта (п.п) больше, чем было месяцем ранее.

Средний процент при этом сильно зависит от срока кредита. Так, в июле выросли ставки по следующим видам выданных займов:

до 1 месяца – на 1,7 п.п., до 37%;

от 1 до 3 месяцев – на 1,5 п.п., до 23,4%;

от 1 года до 5 лет – на 3,6 п.п., до 20,9%.

При этом снизились ставки по займам, выданным на срок от 3 до 12 месяцев – на 0,1 п.п., до 18,4%, а также на срок от 5 лет и выше – на 0,3 п.п., до 19,7%.

Таким образом, в июле лишь некоторые виды займов казахстанцы оформили по более привлекательным ставкам. В целом же по стране кредиты обошлись заемщикам намного дороже.

Напомним, ранее в Казахстане снизили предельные размеры годовых эффективных ставок вознаграждения. Снижение коснулось как банковских займов, так и кредитов в микрофинансовых организациях.