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Максимальные проценты по кредитам снизили в Казахстане

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Девушка с ноутбуком
Девушка. Иллюстративное фото: Kanawa_Studio/Getty Images

В Казахстане снизили предельные ставки вознаграждения по кредитам. Изменения коснулись как банков, так и микрофинансовых организаций (МФО). Подробности о снижении процентов читайте на NUR.KZ.

В Казахстане уже поднимался вопрос о возможном снижении предельных ставок по некоторым видам кредитов. Изменения должны были коснуться как МФО, так и банки.

Теперь же, как заявили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), было официально принято постановление, которое уменьшает максимальный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) по следующим видам займов:

  • по беззалоговым банковским займам – с 56% до 46%;
  • по залоговым банковским займам – с 40% до 35%;
  • по микрокредитам МФО – с 56% до 46%.

Таким образом, не изменился только предельный размер ГЭСВ по ипотечным жилищным займам – он составляет 25%.

При этом, как отмечают в АРРФР РК, также был отменен особый порядок регулирования микрокредитов "до зарплаты", которые выдаются на срок до 45 дней в пределах 50 месячных расчетных показателей (МРП). Теперь к ним будут применяться следующие условия:

  • дневная номинальная ставка – не 1%, а 0,3%;
  • введение предельной ГЭСВ – не более 179%;
  • предельная сумма займа – не 50, а 45 МРП, то есть 166 140 тенге в 2024 году.
До изменений микрокредиты "до зарплаты" регулировались отдельно от других видов займов, а переплата, если ее представить в виде ГЭСВ, могла превышать 339%.

Как считают в АРРФР, эти нововведения позволят снизить предельные ставки по банковским займам и микрокредитам, а также будут способствовать снижению долговой нагрузки и закредитованности населения.

Напомним, ранее в Казахстане была опубликована петиция о запрете онлайн-кредитования, однако, как стало известно, ее отклонили еще до начала голосования.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2151414-maksimalnye-procenty-po-kreditam-snizili-v-kazahstane/

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