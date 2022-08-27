Казахстанцы столкнулись с "налогом на бедность", считают аналитики

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В текущих экономических условиях рынок ипотечного кредитования оказался в странной ситуации, когда фактически образовался так называемый налог на бедность. О том, с чем это связано и как отражается на жизни населения, читайте в материале NUR.KZ.

Ипотечное кредитование в Казахстане представлено двумя видами кредитования:

рыночным – ипотека, выдаваемая по условиям банков второго уровня;

льготным – различные государственные программы с низкими ставками.

Как сообщает Ассоциация финансистов Казахстана, за шесть месяцев 2022 года было выдано ипотечных кредитов на сумму 900 млрд тенге. Это на 19,5%, или 147 млрд тенге, больше, чем годом ранее.

При этом 90% выданной ипотеки относится к госпрограммам. Как выяснилось, это негативный фактор, который отражается на способности казахстанцев купить жилье.

Проблемы льготной ипотеки

Ранее мы рассказывали о том, почему льготная ипотека делает жилье менее доступным для казахстанцев. Отмечалось, что это ускоряет рост цен. В свою очередь, аналитики указывают, что ситуацию также ухудшила программа изъятия пенсионных накоплений.

"Крупные изъятия из ЕНПФ на улучшение жилищных условий имели эффект «использования стероидов»: активность на рынке и цены значительно оторвались от фундаментальных факторов (доходов граждан), – отмечают в АФК.

То есть спрос на жилье снижается, потому что чем оно дороже, тем менее доступным становится даже по льготной ипотеке.

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Также исследователи АФК отмечают, что текущие условия создали ситуацию, при которой льготная ипотека заняла доминирующее положение на рынке жилья. А сам рынок угодил в серьезную зависимость от госфинасирования.

"Без его (государственного финансирования – примечание редактора) выделения рынок может серьезно просесть.

Это, в первую очередь, относится к рынку первичного жилья, где при запланированном сворачивании льготной программы «7-20-25» платежеспособный спрос на строящееся в стране жилье, безусловно, спадет (например, НУХ «Байтерек» оценивает падение в 500 млрд тенге в 2023 году)", – считают в АФК.

Другими словами, из-за льготных ипотек и программы изъятия пенсионных накоплений цены на квадратные метры в Казахстане существенно возросли, обогнав рост доходов населения.

В результате те нуждающиеся казахстанцы, для которых создавались эти программы, не могут приобрести жилье – оно стоит дороже, чем сумма, которую покрывает льготная ипотека.

Скрытый налог для небогатых казахстанцев

В Telegram-канале Finance.kz отмечают, что данная ситуация привела не только к недоступности жилья, но и фактическому формированию налога на бедность, когда доходы населения обесцениваются и не успевают за растущими ценами.

То есть в итоге казахстанцы с невысокими доходами вынуждены существенно переплачивать за жилье, которое растет в цене из-за стимулирующих программ.

"По сути сейчас сложилась такая ситуация, когда жилищная политика тотального стимулирования и льгот привела нас к тому, что квартиры стали недоступны тем, кому они действительно нужны.

Зато строительные компании, возводящее миллионы квадратных метров жилья под аплодисменты профильного министерства и "Отбасы банка", в шоколаде", – отмечают в Finance.kz.

Иллюстративное фото: freepik.com

Такое мнение также поддержали аналитики из Telegram-канала Tengenomika. Они указывают на тот факт, что финансирование госпрограмм происходит за счет денег из Национального фонда РК:

"Но еще более катастрофичным является тот факт, что госбанк и строительные компании в итоге получают «дивиденды» именно за счет средств Нацфонда, который должен выполнять функцию сбережения богатств страны для будущих поколений, а не для решений жилищных вопросов".

Поэтому аналитики указывают, что в перспективе льготные программы должны быть доступны только для граждан с низкими доходами и социально-уязвимых слоев населения.

Это может позволить им улучшить жилищные условия, когда рыночная ипотека окажется слишком дорогой.

"Для всех других категорий граждан более прагматичным может являться акцент на повышение реальных доходов, сдерживание обесценения заработных плат и постепенный возврат коммерческой ипотеки", – считают в АФК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984985-kazahstantsy-stolknulis-s-nalogom-na-bednost-schitayut-analitiki/