Реально ли купить квартиру в ипотеку под 7% по льготной программе в Алматы

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В Казахстане продолжает действовать льготная ипотека, в рамках которой можно купить квартиру в новостройке под 7% годовых. Но в данной программе есть ограничения по стоимости, которые могут сильно усложнить поиски жилья.

Какую квартиру можно купить в ипотеку под 7%

Напомним, что казахстанцы могут купить жилье по льготной ипотечной программе «7-20-25». Годовая процентная ставка по такому займу составляет 7%, первоначальный взнос – от 20%, а срок кредитования – до 25 лет.

Воспользоваться ипотекой на льготных условиях могут работающие казахстанцы, у которых нет собственного жилья и ипотечных займов.

Приобрести можно новое введенное в эксплуатацию жилье от застройщика. При этом есть ограничение по его стоимости.

Квартиры, продающиеся в большинстве регионов Казахстана, могут стоить не дороже 15 миллионов тенге, в Караганде – 20 миллионов тенге, в Нур-Султане, Алматы и их пригородных зонах, а также в Актау, Атырау и Шымкенте – 25 миллионов тенге.

Теперь посмотрим, возможно ли за такую сумму купить новую квартиру в Алматы – городе с самыми высокими ценами за квадратный метр в стране.

Выбираем квартиру в построенных новостройках

Со стоимостью новых квартир мы ознакомились на сайте по продаже новостроек Korter 27 января 2021 года.

Среди 166 новостроек, расположенных в черте города Алматы, в эксплуатацию сдано 65 объектов, в которых на данный момент продаются квартиры. В рамках программы "7-20-25" жилье реализуется только в девяти жилых комплексах (ЖК).

Но круг сужается еще больше после более детального ознакомления с ценами.

ЖК Евразия (Евразия Строй LLP)

Продаются только 3-комнатные квартиры стоимостью от 63,6 миллиона тенге. Цена за квадратный метр - от 539 тысяч тенге.

ЖК Горное солнце (ЖСК Таулы Аспан)

На данный момент в продаже 2-комнатные квартиры с ценой от 56,9 миллиона тенге и 3-комнатные – от 81,2 миллиона тенге. Стоимость квадратного метра - от 858 тысяч тенге.

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ЖК Шапагат (Karpat Stroy)

В данном объекте реализуются квартиры с одной, двумя и тремя комнатами и подходящей для льготной программы стоимостью от 12,4 миллиона, 14,4 миллиона и 19,6 миллиона тенге соответственно. Цена квадратного метра при этом составляет от 299 тысяч тенге.

ЖК Agat (NOVEC)

В этом жилом комплексе цены недостаточно подходящие для льготной программы – от 41,1 миллиона тенге за 2-комнатные апартаменты и от 43,3 миллиона тенге – за 3-комнатные. А стоимость "квадрата" равна 530 тысяч тенге.

ЖК Dolce Vita Residence (Ал-Афи Лимитед)

Здесь на данный момент продаются 3-комнатные и 4-комнатные квартиры стоимостью от 43,2 миллиона и 53 миллионов тенге. Цена за квадратный метр - от 500 тысяч тенге.

ЖК Felicita (Baitau Invest)

1-комнатную квартиру здесь можно купить по цене от 27,3 миллиона тенге, 2-комнатную – от 45,6 миллиона тенге и 3-комнатную – от 58,8 миллиона тенге. Квадратный метр стоит от 585 тысяч тенге.

ЖК Medeu City (Domus Qazaqstan)

Апартаменты с двумя комнатами здесь достаточно доступны – их стоимость составляет от 20,1 миллиона тенге. А цены на трехкомнатные квартиры выходят за лимиты – от 28,6 миллиона тенге. Стоимость "квадрата" - от 375 тысяч тенге.

ЖК Oscar (NOVEC)

В этом жилом комплексе на данный момент продаются только 4-комнатные квартиры стоимостью от 47,9 миллиона тенге. Цена за квадратный метр - от 460 тысяч тенге.

ЖК Ush Qonyr (KB Development)

Здесь продаются 1-комнатные и 2-комнатные квартиры за 36,4 миллиона, 44 миллиона тенге и более. А "квадрат" стоит от 540 тысяч тенге.

Отметим, что в каждом из жилых комплексов указывается цена квадратного метра и стоимость квартир определяется в зависимости от их площади. Если в продажу поступят небольшие апартаменты, то они могут стоить в рамках установленного лимита.

А пока только единицы из представленных застройщиков продают квартиры дешевле 25 миллионов тенге, которые подошли бы к условиям льготной программы «7-20-25».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1953129-realno-li-kupit-kvartiru-v-ipoteku-pod-7-po-lgotnoy-programme-v-almaty/