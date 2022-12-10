Запуск новой ипотечной программы перенесли в Казахстане

Девушка у окна. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Запуск новой ипотечной программы, по которой государство планирует платить за граждан часть процентной ставки БВУ, перенесли в Казахстане на второй квартал 2023 года. Об этом в ответ на запрос Krisha.kz сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК (МИИР).

В ведомстве рассказали, что бюджетную заявку, которую подали при формировании республиканского бюджета, Министерство финансов отклонило.

"При формировании республиканского бюджета на 2023-2025 гг. была направлена бюджетная заявка в Министерство финансов на сумму 24,5 млрд тенге для предоставления субсидий на погашение части ставки вознаграждения по ипотечным жилищным займам.

Однако Министерство финансов не поддержало заявку. Она будет подана повторно в 2023 году во время уточнения республиканского бюджета. Если заявку поддержат, запуск механизма по субсидированию планируется во втором квартале 2023 года", - сообщили в МИИР.

Издание отмечает, что механизм субсидирования ипотеки, который получил народное название "Новая ипотека", был презентован весной этого года в качестве программы для среднего класса со сниженной ставкой 12%.

Предварительные условия:

срок кредитования до 20 лет;

первоначальный взнос не менее 20% от стоимости приобретаемого жилья;

целевое назначение - покупка первичного или строящегося жилья, обеспеченного гарантией АО "Казахстанская жилищная компания";

максимальная сумма займа:

- в Астане и Алматы - до 35 млн тенге;

- в Актау, Атырау, Шымкенте - до 25 млн тенге;

- в Караганде - до 20 млн тенге;

- в других регионах - до 15 млн тенге включительно.

Напомним, ранее сообщалось, что новая ипотечная программа в Казахстане льготной будет только наполовину.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000965-zapusk-novoy-ipotechnoy-programmy-perenesli-v-kazahstane/