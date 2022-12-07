Льготную ипотеку под 5% готовят к запуску в Актюбинской области

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Новую жилищную программу собираются запустить в Актюбинской области. В рамках нее молодые работающие казахстанцы смогут оформить ипотечный кредит под низкий процент. Об этом сообщили в акимате Актюбинской области.

В разных регионах Казахстана уже действуют молодежные жилищные программы, в рамках которых работающие казахстанцы в возрасте до 35 лет могут приобрести собственное жилье на льготных условиях.

Ранее мы рассказывали о подобной программе, которая была запущена в Атырауской области. Теперь же очередь подошла и к соседней с ней Актюбинской области.

Назвали новую ипотечную программу «Ақтөбе жастары», а ее условия не сильно отличаются от тех, что уже действуют в других регионах страны.

Чтобы ею воспользоваться нужно соответствовать следующим требованиям:

возраст участника программы не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления;

у него не должно быть собственного жилья последние пять лет;

за последние 12 месяцев должен быть официальный трудовой стаж в выбранной сфере в Актюбинской области.

Как отмечают в акимате, участниками программы могут стать работники социальной сферы, коммунальных и государственных предприятий, преподаватели вузов, научные сотрудники, представители средств массовой информации и сельскохозяйственной отрасли.

Что касается условий самого ипотечного займа, то они следующие:

первоначальный взнос – 10% ;

; максимальная сумма кредита – 15 млн тенге ;

; годовая процентная ставка – 5% ;

; приобретать жилье можно как на вторичном, так и на первичном рынках.

Что касается максимального срока займа, то об этом на официальном сайте акимата уточнений нет, однако, если судить по аналогичным программам в других регионах, например, в Алматинской области, то, возможно, он составит около 20 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000508-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-gotovyat-k-zapusku-v-aktyubinskoy-oblasti/