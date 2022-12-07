Льготную ипотеку под 5% готовят к запуску в Актюбинской области

Новую жилищную программу собираются запустить в Актюбинской области. В рамках нее молодые работающие казахстанцы смогут оформить ипотечный кредит под низкий процент. Об этом сообщили в акимате Актюбинской области.
В разных регионах Казахстана уже действуют молодежные жилищные программы, в рамках которых работающие казахстанцы в возрасте до 35 лет могут приобрести собственное жилье на льготных условиях.
Ранее мы рассказывали о подобной программе, которая была запущена в Атырауской области. Теперь же очередь подошла и к соседней с ней Актюбинской области.
Назвали новую ипотечную программу «Ақтөбе жастары», а ее условия не сильно отличаются от тех, что уже действуют в других регионах страны.
Чтобы ею воспользоваться нужно соответствовать следующим требованиям:
- возраст участника программы не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления;
- у него не должно быть собственного жилья последние пять лет;
- за последние 12 месяцев должен быть официальный трудовой стаж в выбранной сфере в Актюбинской области.
Как отмечают в акимате, участниками программы могут стать работники социальной сферы, коммунальных и государственных предприятий, преподаватели вузов, научные сотрудники, представители средств массовой информации и сельскохозяйственной отрасли.
Что касается условий самого ипотечного займа, то они следующие:
- первоначальный взнос – 10%;
- максимальная сумма кредита – 15 млн тенге;
- годовая процентная ставка – 5%;
- приобретать жилье можно как на вторичном, так и на первичном рынках.
Что касается максимального срока займа, то об этом на официальном сайте акимата уточнений нет, однако, если судить по аналогичным программам в других регионах, например, в Алматинской области, то, возможно, он составит около 20 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2000508-lgotnuyu-ipoteku-pod-5-gotovyat-k-zapusku-v-aktyubinskoy-oblasti/