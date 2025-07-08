Ипотеку под 7% почти перестали выдавать в Казахстане
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За полгода в Казахстане выдали 2 882 ипотеки по программе "7-20-25". Спрос упал на 2,5% за год. Причины кроются в установленных лимитах и недостатке подходящего жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.
Жилищная программа "7-20-25" продолжает работать в 2025 году, однако далеко не всем казахстанцам удается принять в ней участие.
Как отмечает портал "Крыша", за первую половину текущего года было выдано всего 2 882 ипотечных займа – это на 2,5% меньше, чем было годом ранее.
Примечательно, что общая сумма выдач на этом фоне, наоборот, выросла – с 50,2 млрд до 50,5 млрд тенге, что говорит об увеличении средней суммы займа, которую оформляют казахстанцы.
Больше всего участников программы "7-20-25" живет в Астане. Здесь выдали 1 215 займов на 22,1 млрд тенге. Следом идет Алматы – 807 займов на 14,6 млрд тенге, а на третьем месте расположился Шымкент – 314 займов на 5,5 млрд тенге.
Меньше всего выдач было в областях Ұлытау (5), Кызылординской (3) и Жетісу (2).
|Реализация программы "7-20-25" в Казахстане
(1 половина 2025 года)
|Регион
|Займы
|Сумма (в тенге)
|Астана
|1 215
|22,1 млрд
|Алматы
|807
|14,6 млрд
|Шымкент
|314
|5,5 млрд
|Карагандинская
|288
|4,4 млрд
|Акмолинская
|37
|462 млн
|Актюбинская
|34
|452 млн
|Алматинская
|26
|445 млн
|Жамбылская
|25
|347 млн
|Атырауская
|21
|386 млн
|Туркестанская
|21
|320 млн
|ЗКО
|16
|180 млн
|Костанайская
|15
|198 млн
|Абай
|13
|188 млн
|Павлодарская
|11
|191 млн
|Мангистауская
|10
|159 млн
|ВКО
|10
|154 млн
|СКО
|9
|134 млн
|Ұлытау
|5
|88 млн
|Кызылординская
|3
|56 млн
|Жетісу
|2
|88 млн
|По данным портала "Крыша"
Почему ипотеку "7-20-25" почти не выдают
Среди причин, по которым в Казахстане падает спрос на программу "7-20-25", можно выделить отсутствие подходящего жилья.
Цены на недвижимость в стране растут, а условия программы остаются неизменны с момента запуска – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона. Из-за этого участникам бывает сложно найти квартиру, которая продается за такую цену, особенно в крупных городах.
Другая причина кроется в ограниченном финансировании. Сейчас ипотеку по программе выдают 7 банков, и в год им выделяют всего 100 млрд тенге на всех (по 25 млрд тенге в квартал), а хватает этой суммы примерно на 6 тыс. займов.
Помимо всего прочего, по программе можно приобрести только первичное жилье у застройщика, которое уже введено в эксплуатацию. Найти квартиру за 15-25 млн тенге, которую еще никто не успел выкупить, бывает почти невозможно.
Между тем, как видно, части граждан все-таки удается получить льготную ипотеку по программе "7-20-25", а значит, стоит напомнить о ее условиях:
- ставка – 7%;
- первоначальный взнос – от 20%;
- срок займа – до 25 лет;
- участвовать в программе можно один раз;
- у заемщика не должно быть собственного жилья минимум 18 месяцев, за исключением комнат в общежитиях площадью менее 15 "квадратов" на каждого члена семьи и аварийного жилья;
- максимальная сумма займа:
- 25 млн тенге – в Астане, Алматы и пригородах, а также в Актау, Атырау и Шымкенте;
- 20 млн тенге – в Караганде и Туркестане;
- 15 млн тенге – в остальных регионах Казахстана.
Между тем отметим, что, помимо жилищной программы "7-20-25", в Казахстане действует и множество других льготных ипотек. Например, ранее мы рассказывали о реализации программы "Наурыз", которая позволяет оформить жилищный заем под 7-9%.
Также напомним, что в Казахстане с 1 ноября текущего года планируется снизить максимальные проценты по ипотекам. Ранее эксперты рассказали о том, как может повлиять это решение на жилищный рынок страны.
Однако казахстанцам, которые задумались об ипотеке, следует взвесить все "за" и "против", даже если заем оформляется по льготным условиям. Ранее мы подробно рассказывали о тех случаях, когда лучше не брать кредит на жилье.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2263086-ipoteku-pod-7-pochti-perestali-vydavat-v-kazahstane/
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