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    Финансы

      Ипотеку под 7% почти перестали выдавать в Казахстане

      Опубликовано:

      Монеты на фоне домов.
      Монеты на фоне домов. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      За полгода в Казахстане выдали 2 882 ипотеки по программе "7-20-25". Спрос упал на 2,5% за год. Причины кроются в установленных лимитах и недостатке подходящего жилья. Подробности читайте на NUR.KZ.

      Жилищная программа "7-20-25" продолжает работать в 2025 году, однако далеко не всем казахстанцам удается принять в ней участие.

      Как отмечает портал "Крыша", за первую половину текущего года было выдано всего 2 882 ипотечных займа – это на 2,5% меньше, чем было годом ранее.

      Примечательно, что общая сумма выдач на этом фоне, наоборот, выросла – с 50,2 млрд до 50,5 млрд тенге, что говорит об увеличении средней суммы займа, которую оформляют казахстанцы.

      Больше всего участников программы "7-20-25" живет в Астане. Здесь выдали 1 215 займов на 22,1 млрд тенге. Следом идет Алматы – 807 займов на 14,6 млрд тенге, а на третьем месте расположился Шымкент – 314 займов на 5,5 млрд тенге.

      Меньше всего выдач было в областях Ұлытау (5), Кызылординской (3) и Жетісу (2).

      Реализация программы "7-20-25" в Казахстане
      (1 половина 2025 года)
      Регион Займы Сумма (в тенге)
      Астана 1 215 22,1 млрд
      Алматы 807 14,6 млрд
      Шымкент 314 5,5 млрд
      Карагандинская 288 4,4 млрд
      Акмолинская 37 462 млн
      Актюбинская 34 452 млн
      Алматинская 26 445 млн
      Жамбылская 25 347 млн
      Атырауская 21 386 млн
      Туркестанская 21 320 млн
      ЗКО 16 180 млн
      Костанайская 15 198 млн
      Абай 13 188 млн
      Павлодарская 11 191 млн
      Мангистауская 10 159 млн
      ВКО 10 154 млн
      СКО 9 134 млн
      Ұлытау 5 88 млн
      Кызылординская 3 56 млн
      Жетісу 2 88 млн
      По данным портала "Крыша"

      Почему ипотеку "7-20-25" почти не выдают

      Среди причин, по которым в Казахстане падает спрос на программу "7-20-25", можно выделить отсутствие подходящего жилья.

      Цены на недвижимость в стране растут, а условия программы остаются неизменны с момента запуска – от 15 до 25 млн тенге в зависимости от региона. Из-за этого участникам бывает сложно найти квартиру, которая продается за такую цену, особенно в крупных городах.

      Другая причина кроется в ограниченном финансировании. Сейчас ипотеку по программе выдают 7 банков, и в год им выделяют всего 100 млрд тенге на всех (по 25 млрд тенге в квартал), а хватает этой суммы примерно на 6 тыс. займов.

      Помимо всего прочего, по программе можно приобрести только первичное жилье у застройщика, которое уже введено в эксплуатацию. Найти квартиру за 15-25 млн тенге, которую еще никто не успел выкупить, бывает почти невозможно.

      Между тем, как видно, части граждан все-таки удается получить льготную ипотеку по программе "7-20-25", а значит, стоит напомнить о ее условиях:

      1. ставка – 7%;
      2. первоначальный взнос – от 20%;
      3. срок займа – до 25 лет;
      4. участвовать в программе можно один раз;
      5. у заемщика не должно быть собственного жилья минимум 18 месяцев, за исключением комнат в общежитиях площадью менее 15 "квадратов" на каждого члена семьи и аварийного жилья;
      6. максимальная сумма займа:
      • 25 млн тенге – в Астане, Алматы и пригородах, а также в Актау, Атырау и Шымкенте;
      • 20 млн тенге – в Караганде и Туркестане;
      • 15 млн тенге – в остальных регионах Казахстана.

      Между тем отметим, что, помимо жилищной программы "7-20-25", в Казахстане действует и множество других льготных ипотек. Например, ранее мы рассказывали о реализации программы "Наурыз", которая позволяет оформить жилищный заем под 7-9%.

      Также напомним, что в Казахстане с 1 ноября текущего года планируется снизить максимальные проценты по ипотекам. Ранее эксперты рассказали о том, как может повлиять это решение на жилищный рынок страны.

      Однако казахстанцам, которые задумались об ипотеке, следует взвесить все "за" и "против", даже если заем оформляется по льготным условиям. Ранее мы подробно рассказывали о тех случаях, когда лучше не брать кредит на жилье.

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