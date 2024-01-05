Астанчане чаще остальных участвовали в программе "7-20-25"

По состоянию на конец 2023 года в рамках жилищной программы "7-20-25" было выдано 71 699 займов. Где в Казахстане больше всего было участников, узнали журналисты NUR.KZ.

В 2024 году льготная жилищная программа "7-20-25", в рамках которой казахстанцы могут оформить ипотеку под 7%, продолжила свою работу. На весь год было выделено 100 млрд тенге – по 25 млрд тенге на каждый квартал.

Что касается ее результатов, то по состоянию на 28 декабря 2023 года, как сообщает Национальный банк РК, в Казахстане было выдано 71 699 льготных ипотек на общую сумму 974,1 млрд тенге.

Больше всего участников насчитывается в Астане – 25 184 человека, которые получили займы на сумму 406,4 млрд тенге. Следом идет Алматы – 14 462 человека и 224,5 млрд тенге.

В Шымкенте количество участников составило 5 362 человека с общей суммой займов 66,5 млрд тенге. Оставшиеся кредиты были распределены на другие регионы республики.

Жилищная программа "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Напомним, в рамках программы "7-20-25" граждане Казахстана могут оформить льготную ипотеку на следующих условиях:

процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – от 20%;

срок кредита – до 25 лет;

можно приобрести первичное жилье от застройщика, которое уже введено в эксплуатацию;

собственного жилья на праве собственности у заемщика быть не должно;

кредитоваться можно только один раз;

не должно быть других ипотек.

Стоит отметить, что непосредственно в 2023 году жилищные займы в рамках программы "7-20-25" получили лишь около 6 145 человек.

Небольшое количество участников объясняется сокращением финансирования, а также рядом проблем, которые не давали многим казахстанцам возможность принять участие в программе.