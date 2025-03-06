"На цены это не повлияет": эксперты высказались о возможном снижении процентов по ипотеке

Эксперты заявили, что возможное снижение процентов по ипотеке с 25 до 20% не повлияет на рынок цен и покупательскую способность казахстанцев, сообщает "31 канал".

Эксперты в сфере недвижимости заявили, что сокращение предельной годовой эффективной ставки вознаграждения по ипотеке в Казахстане до 20% не приведет к всплеску покупательной способности.

"Сейчас средняя ставка по кредиту в банках второго уровня и так составляет 20-21%, поэтому на цены это не повлияет. Кроме того, сделок через банки второго уровня намного меньше, чем через государственный банк, примерно 30% от всех сделок", - заявила эксперт Гулдария Галымжанкызы.

Экономисты говорят, что если процент превышает 13-15% годовых, долговая нагрузка становится слишком высокой, ведь ипотеку обычно оформляют на 10 лет, а переплата может достигать стоимости одной или даже двух квартир. Но возможности снизить ставки есть.

"На данный момент на рынке высокая базовая ставка и инфляция, и им сейчас не выгодно, чтобы еще сильнее снизить процентную ставку существенно, тогда депозиты должны быть не 13-14%, а как в свои годы 6-7%, тогда они смогут выдавать по 12-15%", - отметил эксперт Арман Байганов.

По мнению экспертов, попытки искусственно снижать процентные ставки по займам не решат проблему доступности жилья. Они считают, что вместо этого внимание стоит направить на развитие строительного сектора.

"Вот где нужны дешевые деньги, субсидии, земли, поддержка для строительства цехов, на обучение персонала… и это будет влиять на управление себестоимости, ее контроль, и в итоге - на управление продажной стоимости.

А мы быстрее пытаемся выдать дешевые деньги на рынок, и эффект один - рост стоимости квадрата. Это никак не решает импортозамещение и задачи строительной отрасли", - считает международный эксперт по недвижимости Лев Тетин.

Эксперты считают, что в решении проблемы неподъемной ипотеки поможет только стратегическое планирование и решение долгосрочных задач. Пока проект постановления о снижении ставки проходит стадию публичного обсуждения.

Напомним, сегодня стало известно, что в Казахстане хотят снизить максимальный процент по ипотечным жилищным займам - с 25% до 20%. Таким образом планируют сделать ипотеки более доступными.

Отмечалось, что многие казахстанцы по разным причинам не могут принимать участие в льготных программах, и им остается оформлять ипотеки на рыночных условиях, где ставки сейчас зачастую превышают 20% годовых. Именно они могут стать более выгодными, если предложенные поправки примут.

До этого мы рассказывали, что в Казахстане рассматривают возможность ввести альтернативу обычной ипотеке и разрешить жителям брать квартиры не в кредит, а в лизинг с последующей возможностью выкупа.