В каких банках чаще всего выдают ипотеку под 7% в Казахстане

Программа "7-20-25" продолжает работу, а значит, казахстанцы все еще могут оформить ипотеку под 7%. Правда, большую часть займов выдают только два банка. Подробности читайте на NUR.KZ.

Льготная жилищная программа "7-20-25" в Казахстане продолжает действовать, и каждый год на ее реализацию выделяются дополнительные 100 млрд тенге – по 25 млрд тенге в квартал.

Благодаря этому казахстанцы по-прежнему могут оформить ипотеку под льготные 7%, хоть и сталкиваются с некоторыми трудностями из-за ограниченного финансирования.

Напомним, на текущий момент партнерами программы являются семь банков второго уровня: "Банк ЦентрКредит", Halyk Bank, Freedom Bank, Bank RBK, Altyn Bank, "Евразийский банк" и ForteBank. С момента запуска программы "7-20-25" они выдали более 76 тыс. ипотечных займов.

Примечательно, что не все банки активно участвуют в программе. Так, согласно данным портала "Крыша", в текущем году большую часть кредитов выдали только два банка: Freedom Bank (1 804 займа на 30,6 млрд тенге) и "Банк ЦентрКредит" (1 627 займов на 27,6 млрд тенге).

Следом идут Halyk Bank (560 займов на 9,1 млрд тенге) и Bank RBK (301 заем на 5,1 млрд тенге). Altyn Bank выдал 146 займов на 2,6 млрд тенге. На "Евразийский банк" пришлось 33 займа на 596 млн тенге, а на ForteBank – 26 займов на 472 млн тенге.

Сколько займов выдали банки в 2024 году

(с января по 11 октября) Банк Займы Сумма (тенге) Банк ЦентрКредит 1 627 27,6 млрд Freedom Bank 1 804 30,6 млрд Halyk Bank 560 9,1 млрд Bank RBK 301 5,1 млрд Altyn Bank 146 2,6 млрд Евразийский банк 33 596 млн ForteBank 26 472 млн Источник: "Крыша"

Казахстанцам, которые решили подать заявку на получение ипотеки под 7%, следует понимать, что в разных банках могут быть свои нюансы:

"Банк ЦентрКредит" и Freedom Bank используют систему предварительных онлайн-заявок. Если клиент успешно проходит проверку, он встает в очередь. Когда банкам выделят деньги, можно будет подать основную заявку.

Halyk Bank заранее сообщает о старте приема заявок. За день до начала появляется новость на официальном сайте, а также приходит уведомление на мобильное приложение. Правда, чтобы подать заявку, нужно прийти в отделение банка.

Altyn Bank дает возможность подать онлайн-заявку, но после ее одобрения придется обратиться в отделение банка для постановки в очередь. При этом ипотеку выдают только в пяти городах: Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау и Актау.

При этом участники могут столкнуться с другими сложностями, например, в поиске подходящего жилья – с момента запуска программы цены на квартиры сильно выросли, а лимиты остались прежними.

Напомним, ипотека "7-20-25" выдается на следующих условиях:

максимальная стоимость жилья:

25 млн тенге – для Астаны и Алматы и пригородов, а также для Актау, Атырау и Шымкента; 20 млн тенге – для Караганды и Туркестана; 15 млн тенге – для остальных регионов;

первоначальный взнос – 20% ;

; максимальная сумма займа – 80% от стоимости приобретаемого жилья, которое становится залогом;

от стоимости приобретаемого жилья, которое становится залогом; срок займа – 25 лет.

Участвовать в программе можно только один раз. Такая возможность есть лишь у граждан Казахстана, которые не имеют собственного жилья. Купить можно только первичное жилье от застройщика, которое уже введено в эксплуатацию.

Напомним, помимо "7-20-25", в Казахстане действуют и другие льготные программы. Например, в 2024 году стартовали две новых ипотеки – "Наурыз" и "Отау", которые позволяют гражданам также получить льготный кредит под 7-9%.