Подорожанием жилья грозит снижение ставок по банковским кредитам в Казахстане, считают аналитики

Базовая ставка Нацбанка остается высокой, что влияет на стоимость кредитов. Ее снижение сделало бы займы более доступными, но это грозит ростом инфляции и цен на жилье. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ По мнению аналитиков Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", высокая базовая ставка Нацбанка РК (16,5%) делает кредиты дорогими, но помогает сдерживать цены на жилье и инфляцию.

Согласно данным опроса, доля семей с сбережениями достигла максимума - 35%, что свидетельствует о предпочтении населения копить, а не тратить.

Аналитики предупреждают, что снижение базовой ставки может привести к росту спроса на недвижимость, повышению цен на жилье и увеличению инфляции.

Базовая ставка Национального банка РК – это инструмент денежно-кредитной политики (ДКП), который используется для регулирования экономики и управления инфляцией.

Ранее Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,5%. При этом отмечалось, что это значение планируется удерживать до конца текущего года.

Соответственно, кредиты остаются дорогими для населения. Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала "Черный лебедь, рак и щука", это также помогает сдерживать цены на жилье.

Связь рынка жилья и кредитования

Высокая базовая ставка также влияет на финансовое поведение населения – депозиты становятся более выгодными, побуждая казахстанцев копить деньги. А это оказывает сдерживающий эффект на уровень потребления и процессы роста инфляции.

"Опрос населения также показал увеличение доли семей, у кого есть сбережения, до максимальных уровней – 35% с начала 2023 в октябре 2024 года и дальнейшее нахождение показателя на исторически высоких уровнях", – отмечают аналитики.

То есть домохозяйства предпочитают больше копить, чем тратить. А это может сдерживать цены, в том числе на жилье.

В то же время в источнике отмечается, что рост цен на жилье за прошлые годы уже был существенным. Так, ипотечные займы банков второго уровня увеличились в 2,6 раза (с 2,4 трлн тенге в декабре 2020 года до 6,1 трлн тенге в декабре 2024).

Но причиной такого явления стал другой фактор.

"В итоге средняя стоимость квадратного метра первичного жилья увеличилась в 1,4 раза, вторичного жилья – в 1,5 раз в конце 2024 года, по сравнению с началом 2021 года. Импульс высокому росту цен в данном периоде оказало вступление в силу законодательства о досрочном снятии пенсионных накоплений.

ЕНПФ осуществил выплаты на общую сумму в 3,8 трлн тенге", – сообщают аналитики.

Если снизить ставку

В текущих условиях смягчение условий ДКП – то есть снижение базовой ставки – может оказаться рискованным решением, указывается в источнике.

"Снижение базовой ставки может увеличить спрос на недвижимость и, как следствие, повысить стоимость жилья. В результате роста цен на жилье население, особенно если они владеют недвижимостью, ощущает себя богаче, что в итоге увеличивает их склонность к потреблению", – считают аналитики.

Соответственно, резкое снижение базовой ставки и удешевление займов может способствовать существенному росту инфляции, обесценивая накопления граждан и снижая их покупательскую способность.

Также это грозит ростом стоимости жилья в Казахстане, согласно мнению аналитиков.

Напомним, что ранее аналитики объяснили причины роста цен на жилье в Казахстане – как оказалось, все дело в спекулятивной логике участников рынка.

Также 2 июля в Нацбанке рассказали, какое жилье запретят продавать за наличные деньги.

А до этого сообщалось, что были отложены планы по снижению ипотечных процентных ставок в Казахстане – эти меры вступят в силу только в ноябре текущего года.