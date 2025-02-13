На каких условиях выдают ипотеку на вторичное жилье в Казахстане

Сейчас ипотеку на вторичное жилье можно оформить в девяти банках Казахстана. В большинстве из них процентная ставка начинается от 17% годовых. О других условиях читайте в материале NUR.KZ.

В некоторых случаях покупка вторичного жилья может оказаться более предпочтительной, ведь, в отличие от большей части "первички", в такие квартиры можно заехать и жить сразу после покупки. Правда, из-за цен на квадратные метры большинству казахстанцев приходится оформлять ипотеку.

Как отмечает портал "Крыша", в 2025 году ипотечный заем на покупку вторичного жилья можно оформить в девяти банках второго уровня, но есть некоторые нюансы.

Так, большинство банков не выдают займы на квартиры в каркасно-камышитовых, саманных и деревянных домах. Есть также ограничение по году постройки (обычно минимум – 1965 год), а также на незаконную перепланировку или на покупку комнат в приватизированном общежитии или квартир, которые по документам находятся на нежилых этажах.

В каких банках выдают ипотеку

При выдаче ипотечного кредита банки, как правило, требуют первоначальный взнос, который обычно составляет 20%. В некоторых случаях можно взять заем без него, но тогда потребуется дополнительный залог – недвижимость, помимо той, что покупается в ипотеку.

Первоначальный взнос в банках. Источник: krisha.kz

При этом годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) у банков начинается от 17% и выше. Впрочем, проценты рассчитываются для клиентов индивидуально: на ставку влияет множество факторов, в том числе доход заемщика, размер первоначального взноса и даже общая сумма займа.

Процентные ставки в банках. Источник: krisha.kz

Так, например, Altyn Bank предлагает своим клиентам два варианта ипотеки: с комиссией банка (ГЭСВ от 14%) и без нее (от 20%). В обоих случаях максимальный срок займа составит 20 лет, первоначальный взнос – от 20%, а максимальная сумма – 175 млн тенге.

Halyk Bank предлагает похожие условия. Для займов с комиссией ставка составляет от 17,5%, а сама комиссия – 1% от суммы займа. Если комиссии нет, то ставка будет выше – от 18,5%. Банк также выдает займы на квартиры и дома, находящиеся в собственности банка, и здесь ставка начинается от 12%.

"Банк ЦентрКредит" выдает ипотеку на "вторичку" сразу по нескольким программам. При стандартном займе ставка составит от 18,5%, а первоначальный взнос – от 20%. Кредит выдают максимум на 15 лет. Сумма займа варьируется от 25 млн тенге для регионов до 40 млн для крупных городов. При этом "потолок" может вырасти до 100 млн тенге, если первоначальный взнос составит более 30%.

В рамках программы "Ипотека плюс" банк предлагает заем под 18,5% и выше, но без комиссий, а также разрешает не вносить первоначальный взнос, но при условии дополнительного залога. Банк также выдает ипотеку без подтверждения дохода, но тогда нужно открыть там депозит и минимум за 6 месяцев накопить на нем 20% от суммы кредита.

Freedom Bank также выдает ипотеку на вторичное жилье. Ставка по ней начинается от 17%. Первоначальный взнос составляет от 20%, кредит можно взять максимум на 70 млн тенге и 20 лет.

Интересно, что здесь предусмотрена комиссия за рассмотрение заявки в размере 27 тыс. тенге. Нельзя приобретать частные дома, но банк разрешает покупать в кредит жилье, где есть узаконенная перепланировка.

Forte Bank предлагает ипотеку со ставкой от 17,5% годовых. Сумма займа может достигать 200 млн тенге, а срок – 20 лет. При этом банк предлагает своим клиентам сниженный первоначальный взнос – от 15%.

"Нурбанк" выдает займы со ставкой от 19,5% на срок до 20 лет. При покупке квартиры первоначальный взнос составит минимум 20%, а для частных домов – от 30%. Максимальная сумма займа равна 70 млн тенге.

К слову, банк выдает ипотеку и без подтверждения дохода. В этом случае срок займа может составить лишь 7 лет, максимальная сумма – 30 млн тенге, а первоначальный взнос минимум 50% для квартир и 60% для частных домов.

Ипотеками в Казахстане также занимается "Банк Китая в Казахстане". Выдает он займы со ставкой от 23% и лишь на 7 лет. При этом от заемщика требуется первоначальный взнос от 50%, а сумма займа составляет до половины стоимости покупаемого жилья.

KZIBank предлагает ипотеку под чуть меньшие ставки – от 21%, но лишь на 5 лет. При этом сумма займа может достигать 100 млн тенге, а первоначальный взнос не требуется, но, возможно, нужен будет дополнительный залог.

Банки, выдающие ипотеку на вторичное жилье в Казахстане Банк Максимальная

сумма займа Дополнительные условия и требования к жилью Altyn Bank 175 млн тенге Год постройки: не ранее 1975 г. п.

Материал: любой, кроме каркасно-камышитовых, шлаколитых, деревянных и саманных домов.

Общежития: можно.

Расположение: рассматривается жилье как в городе, так и в ближайшем пригороде, но не дальше 30 км от границы. Halyk Bank зависит от дохода заемщика Год постройки: от 1960 г. п. — кирпичные дома, от 1965 г. п. — панельные. Частные дома из теплоблока, дерева, шлаколитые — от 2000 г. п.

Материал: любой, кроме каркасно-камышитовых и саманных домов.

Общежития: да.

Расположение: город и пригород. У банка есть список определенных микрорайонов и поселков для каждого региона, в которых можно выбрать квартиру или дом вне города. "Банк ЦентрКредит" от 25 млн до 100 млн тенге Год постройки: не ранее 1965 г.

Материал: монолитные, кирпичные, панельные и каркасно-камышитовые дома.

Общежития: да.

Расположение: город и пригород (в радиусе 50 км от границ города). Freedom Bank 70 млн тенге Год постройки: не ранее 1965 г. п.

Материал: нет ограничений, но кредитуются только квартиры, частные дома — нет.

Общежития: можно, но площадь комнаты должна быть не менее 29 кв. м.

Расположение: город и пригород.

Можно получить ипотеку, если в квартире есть узаконенная перепланировка. ForteBank 200 млн тенге Год постройки: не ранее 1965 г.

Материал: все, кроме каркасно-камышитовых домов.

Общежития: нет.

Расположение: город и ближайший пригород. "Нурбанк" от 30 млн 70 млн тенге Год постройки: не ранее 1975 г. п.

Материал: только кирпич, панель и монолит.

Общежития: нет.

Расположение: город и ближайший пригород в радиусе 50 км.

Квартиры с узаконенной перепланировкой кредитуют. "Банк Китая в Казахстане" 50% от стоимости жилья Год постройки: квартиры — не ранее 1970 г. п., частные дома — не ранее 1985 г. п.

Материал: все.

Общежития: нет.

Расположение: город и ближайший пригород в радиусе 20 км (Алматы) и не более 10 км (Астана и Актобе). KZIBank 100 млн тенге Год постройки: не ранее 1975 г. п.

Материал: все.

Общежития: нет.

Расположение: город и пригород. Источник: портал "Крыша"

Также казахстанцы могут обратиться за ипотекой в "Отбасы банк", который является единственным участником системы жилищных строительных сбережений. Правила здесь заметно отличаются от рыночных.

Прийти и оформить ипотеку сразу не получится. Сначала нужно открыть депозит и накопить на нем 50% от стоимости жилья. Всю сумму можно внести сразу, но вклад все равно должен быть открыт некоторое время.

Если депозит действует три месяца, то заемщику становится доступен промежуточный заем со ставкой от 6% до 10% и сроком займа на 3 года. Спустя это время такой заем станет "жилищным", а ставка снизится до 3,5%-5%, и его срок может составить до 25 лет.

Примечательно, что во время промежуточного займа проценты "капают" не только на сумму, которую выдал банк, но и на деньги самого заемщика. У жилищного займа такой особенности нет, но, чтобы сразу открыть его, минуя промежуточный, придется держать деньги на депозите минимум три года.

Банк выдает займы на покупку жилья "младше" 1965 года постройки. Если квартира в "панельке", то срок сдвигается на 1975 год. Для покупки доступно общежитие. Что касается материала, то подходит все, кроме каркасно-камышитовых домов.

В целом можно отметить, что рыночные условия, по которым банки кредитуют своих клиентов, значительно строже тех, что казахстанцы могут получить в рамках некоторых государственных программ, но через которые обычно нельзя купить вторичное жилье.

Впрочем, даже оформляя льготную ипотеку, важно подготовиться к ней, закрыть все лишние кредиты и убедиться в своей финансовой стабильности. О том, на что нужно обратить внимание перед оформлением ипотечного займа, мы рассказывали здесь.