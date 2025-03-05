Прием заявок на ипотеку под 7-9% стартовал в Казахстане

С 5 марта в Казахстане начался прием заявок на ипотеку под 7-9% "Наурыз". Участвовать в льготной программе смогут граждане без собственного жилья. Подробнее о ее условиях читайте на NUR.KZ.

В Казахстане официально начался прием заявок на участие в льготной ипотечной программе "Наурыз". Подать заявку можно будет до 31 марта на портале "Баспана Маркет". Однако для того, чтобы пройти отбор, нужно соответствовать ряду условий.

Отсутствие собственного жилья

Участниками ипотеки "Наурыз" могут стать граждане, у которых последние 5 лет не было собственного жилья. Учитывается даже небольшая доля, полученная по наследству. Также не пройдут участники других программ, например "Отау" или "Аренда с последующим выкупом".

Перед подачей заявки на участие лучше проверить информацию о наличии недвижимого имущества. Это можно сделать, заказав справку Ф-6 на портале "Электронного правительства", в приложении eGov-mobile или в приложениях некоторых банков второго уровня.

Жилищный вклад на 2 млн тенге

Участвовать в программе могут только вкладчики "Отбасы банка", у которых есть жилищный депозит с суммой минимум 2 млн тенге. Срок действия вклада не имеет значения, поэтому его можно открыть даже за день до подачи заявления.

Под программу не попадают владельцы вкладов, открытых в рамках тарифов "Табысты", "Сберегательный" и "Арнау", а также если на депозит наложен арест.

У программы также есть и другие условия, которые участники должны соблюсти:

наличие гражданства Казахстана или статуса "Қандас"; возраст от 18 до 63 лет включительно; наличие официального дохода последние 6 месяцев; участие допускается только один раз; предоставление согласия на размещение информации об участии в программе и получении займа на официальном сайте банка.

Во сколько обойдется ипотека "Наурыз" казахстанцам

Ипотека "Наурыз" предлагает казахстанцам следующие условия:

сумма займа – до 36 млн тенге в Алматы и Астане и до 30 млн тенге в других регионах;

в Алматы и Астане и до в других регионах; срок кредитования – 19 лет ;

; первоначальный взнос – 20% или, если покупается квартира в чистовой отделке – 10% ;

или, если покупается квартира в чистовой отделке – ; ставка вознаграждения – 7% для социальной уязвимых слов и 9% для всех остальных граждан.

На сайте "Отбасы банка" есть примерные расчеты стоимости кредита. Например, если взять ипотеку на сумму 20 млн тенге, то первоначальный взнос составит 4 млн:

при ставке в 7% первые 8 лет заемщик будет платить по 168 700 тенге в месяц, а оставшиеся годы – по 81 700 тенге. Таким образом, за 19 лет сумма переплаты достигнет 10 969 408 тенге ;

в месяц, а оставшиеся годы – по Таким образом, за 19 лет сумма переплаты достигнет ; при ставке в 9% первые 8 лет нужно платить по 202 000 тенге, а остальные 11 лет – 81 700 тенге. Общая переплата составит 14 169 408 тенге.

Примерные расчеты по ипотеке "Наурыз". Инфографика: Отбасы банк

Отметим, что просто подача заявки и наличие депозита еще не гарантируют прохождение отбора. Все участники будут зарабатывать баллы:

наличие детей – 10 баллов, независимо от их количества;

зарегистрированный брак – 5 баллов;

возраст участника до 35 лет – 5 баллов;

принадлежность к социально уязвимой категории – 10 баллов;

размер вознаграждения на жилищном вкладе – 1 балл за каждые 1 000 тенге.

Впрочем, если у кого-то не получится пройти в этот раз, не стоит отчаиваться. Программа "Наурыз" рассчитана на 8 лет. Поэтому у казахстанцев есть еще шанс не только подать заявку, но и собрать средства на первоначальный взнос и открыть жилищный вклад, который по правилам необходим для участия.