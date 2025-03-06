Проценты по ипотекам предложили снизить в Казахстане

В Казахстане хотят снизить максимальный процент по ипотечным жилищным займам – с 25% до 20%. Таким образом планируют сделать ипотеки более доступными. Об изменениях в законе читайте на NUR.KZ.

В прошлом году в Казахстане снизили предельные ставки вознаграждения по некоторым видам банковских займов и микрокредитов. Однако ипотечный рынок эти изменения не коснулись.

Теперь же Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка на портале "Открытые НПА" опубликовало проект постановления, в рамках которого предлагается снизить предельный размер годовой эффективной ставки вознаграждения (ГЭСВ) и по ипотечным жилищным займам.

На данный момент предельная ГЭСВ по ипотеке составляет 25%, однако авторы постановления предлагают снизить ее до 20%. Таким образом они хотят сделать жилищные займы более доступными для населения.

Напомним, в Казахстане действует множество льготных жилищных программ. Например, одна из них – ипотека "Наурыз" – стартовала 5 марта и предлагает гражданам взять заем под 7% или 9%.

Однако многие казахстанцы по разным причинам не могут принимать участие в льготных программах, и им остается оформлять ипотеки на рыночных условиях, где ставки сейчас зачастую превышают 20% годовых. Именно они могут стать более выгодными, если предложенные поправки примут.

Сейчас проект находится на стадии публичного обсуждения, которая завершится 26 марта.

Отметим, что не все граждане могут оформить ипотеку на привычных условиях. Например, некоторым не позволяет этого религия. Специально для них исламские банки выдают ипотеку, где нет привычных процентов. О том, на каких условиях они работают, можно прочитать здесь.

Также ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане рассматривают возможность ввести альтернативу обычной ипотеке и разрешить жителям брать квартиры не в кредит, а в лизинг с последующей возможностью выкупа.