Создают ажиотаж: завышенными прогнозы о 14-процентном росте цен на жилье считает казахстанский эксперт

Из-за роста налога на добавленную стоимость (НДС) до 16% в 2026 году застройщики заявляют о резком подорожании жилья. Но эксперт считает это попыткой создать ажиотаж. Об этом читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Застройщики заявляют о возможном повышении цен на жилье на 14% из-за роста НДС до 16% в 2026 году, но экономист Эльдар Шамсутдинов считает это попыткой создать ажиотажный спрос, прогнозируя реальный рост цен на 3-8%.

Повышение НДС может привести к росту цен на вторичном рынке жилья на 2-5%, замедлению темпов ввода жилья, особенно в регионах с низкой покупательской способностью, и возможному увеличению доли теневого строительства.

Ожидается рост интереса к аренде жилья вместо покупки, что может повысить цены на съемное жилье в крупных городах, а государству, вероятно, придется корректировать меры поддержки, включая расширение лимитов по льготной ипотеке и субсидирование застройщиков.

Повышение НДС с 12% до 16% затронет множество сфер, включая и рынок жилья.

Как сообщает портал Krisha.kz, на этом фоне застройщики уже озвучили возможный рост цен на первичку на 14%. В свою очередь это подстегнуло волну ажиотажного спроса: люди стараются успеть купить "по старым ценам".

Однако, согласно мнению экономиста Эльдара Шамсутдинова, которое приводится в источнике, рост цен последует, но он может быть менее значительным.

Почему застройщики обещают подорожание жилья

"Повышение НДС с 12% до 16% приведет к росту себестоимости строительства, который девелоперы постараются компенсировать через увеличение цен.

Но заявления застройщиков о повышении на 14% – это больше завышенная оценка, призванная стимулировать ажиотажный спрос до вступления новой ставки в силу.

Думаю, что в базовом сценарии роста, если часть застройщиков уже учла новый НДС в ценах, реально повышение на 3-5%. Максимум можно ожидать подорожания на 5-8%, если эффект НДС еще не был учтен и начнется перенос в цены", – передают слова экономиста в Krisha.kz.

В то же время отмечается, что рост НДС приведет и к другим изменениям в сфере недвижимости. А снижение доходов населения сдерживает возможности покупателей.

Фигурки и монеты. Иллюстративное фото: Wipada Wipawin/Getty Images

Что изменится на рынке жилья

Как указывается в источнике, рост цен на первичное жилье может потянуть за собой и вторичный рынок.

"Вторичный рынок более инертен и зависит не от себестоимости, а от изменения спроса. Если часть покупателей уйдет из первички из-за подорожания, рост на вторичке может составить 2-5% в зависимости от города и ликвидности района", – добавил Шамсутдинов.

При этом наиболее сильно эффект может наблюдаться в Алматы, Астане и Караганде, а также в эконом- и комфорт-классах, где чувствительность к цене максимальна.

Также отмечается, что рост НДС может привести к замедлению темпов ввода жилья, особенно в регионах с ограниченной покупательской способностью.

А застройщики, по мнению эксперта, могут применять схемы дробления проектов на юрлица, фиктивные продажи, занижение класса жилья и прочие методы, чтобы сохранить видимость активности. А это приведет к искажению статистики.

Покупка жилья. Иллюстративное фото: sakchai vongsasiripat/Getty Images

"Дополнительно, несмотря на показательную порку крупных застройщиков, возможны рост доли теневого строительства, неформальные сделки и прочие обходные схемы. Из-за таких манипуляций будет расти только статистика, а доступность жилья останется низкой", – отмечают в источнике.

Интерес к аренде возрастет

Изменение может затронуть и рынок аренды, который в условиях неопределенности станут выбирать больше казахстанцев вместо ипотеки. А это может подстегнуть рост цен на съемное жилье в крупных городах.

"Государству, скорее всего, придется корректировать действующие инструменты поддержки: расширять лимиты по льготной ипотеке, субсидировать часть затрат застройщиков, а также развивать долгосрочные арендные инициативы.

Что в очередной раз может подстегнуть рост цен на жилье, поэтому к реализации льготных программ нужно подходить с тщательным анализом воздействия на рынок", – подытожил эксперт.

Ранее эксперты рассказали, откуда высокие цены на жилье в Казахстане.

Также другой эксперт поделился мнением о возможности сдержать цены на жилье в Казахстане с введением нового НДС.

Дополнительно напомним, что ранее была предложена инициатива введения обязательного безналичного расчета при покупке жилья. По мнению главы "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимовой такие меры позволят сделать рынок жилья в Казахстане более прозрачным.