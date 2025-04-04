Новую ипотеку для регионов запустят в Казахстане

В регионах Казахстана запустят ипотеку "Орда Аймақ", по которой можно будет приобрести жилье в строящихся жилых комплексах. На каких условиях будет выдаваться заем, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действуют разные ипотечные программы, как направленные на всех граждан, так и чья цель — помочь казахстанцам из социально уязвимых слоев приобрести жилье.

В скором времени в стране запустят еще одну программу — "Орда Аймақ". В этот раз акцент сделали на регионы, а не на Астану, Алматы и Шымкент. Как отмечает портал "Крыша", запуск произведут уже 7 апреля текущего года, то есть через несколько дней.

Главная особенность ипотеки заключается в том, что приобрести квартиру можно только в строящемся жилом комплексе (ЖК) по договору долевого участия при наличии гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК).

Прием заявок будет проходить через "Отбасы банк", однако участникам не обязательно иметь там депозит, как этого требуют такие ипотеки, как "Наурыз" или "Наурыз жұмыскер". Также нет требования по отсутствию жилья.

При этом, как указано на жилищном портале КЖК, участники, которые хотят взять заем по программе, должны предоставить залог — квартиру или дом с участком.

Жилье обязательно должно находиться в областном центре, в городе областного значения или в столице. При этом слишком старое строение не подходит — оно не должно быть старше 50 лет или 60 лет для Алматы.

Также не примут в качестве залога каркасно-камышитовые и саманные строения или дома с участком менее 3 соток, только если это не таунхаусы, построенные после 2000 года.

Ипотека "Орда Аймақ" будет действовать на следующих условиях:

сумма займа — до 75 млн тенге ;

; срок займа — до 20 лет;

первоначальный взнос — 20% от стоимости приобретаемого жилья;

от стоимости приобретаемого жилья; ставка вознаграждения — 15,9% годовых (ГЭСВ от 17,26% до 22,81% );

); возраст заемщика — от 21 года.

Напомним, требование к наличию гарантии Казахстанской жилищной компании (КЖК), а также уточнение по поводу договора долевого участия указаны неспроста. Эти документы гарантируют, что участники программы получат свое жилье, а не останутся "у разбитого корыта".

Ранее мы рассказывали о том, как казахстанцы могут проверить на законность строящийся дом перед покупкой квартиры в Казахстане.

Также напомним, что недавно в стране предложили снизить предельные ставки по ипотеке, чтобы сделать жилищные займы более доступными для населения.