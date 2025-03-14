Ипотека под 7-9% для рабочих стартует в Казахстане

В Казахстане с 17 марта начнется прием заявок на участие в ипотеке "Наурыз жұмыскер". Всего планируется выдать 2 440 займов представителям рабочих профессий. Подробности читайте на NUR.KZ.

С 5 марта в Казахстане стартовала ипотека "Наурыз". В ней могут участвовать все казахстанцы, у которых нет собственного жилья. Однако скоро в стране запустят еще одну версию ипотеки под 7-9%, которая называется "Наурыз жұмыскер".

Как сообщил "Отбасы банк", прием заявок начнется уже 17 марта текущего года. В отличие от обычной ипотеки "Наурыз", в этой могут участвовать только представители рабочих профессий, которые заняты в следующих секторах экономики:

сельское, лесное и рыбное хозяйство;

горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;

обрабатывающая промышленность;

снабжение электроэнергией;

водоснабжение и водоотведение;

сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;

строительство;

транспорт и складирование.

На реализацию программы выделили 72 млрд тенге. Всего ипотечные займы смогут оформить 2 440 рабочих.

Стоит отметить, что к старту приема заявок на ипотеку "Наурыз жұмыскер" лучше подготовиться заранее. Для этого нужно:

на сайте банка в перечне наименований рабочих профессий найти свою специальность; скачать с сайта шаблон справки с места работы и обратиться к своему работодателю; работодатель проверяет свою компанию на наличие в списке видов экономической деятельности, и если она там есть, то выдает справку; с готовой справкой прийти в отделение банка, подтвердить платежеспособность и подать кредитную заявку – сделать это можно будет с 17 марта.

Что касается остальных правил, то они такие же, как у стандартной ипотеки "Наурыз":

сумма займа – до 36 млн тенге в Алматы и Астане и до 30 млн тенге в других регионах;

в Алматы и Астане и до в других регионах; срок кредитования – 19 лет ;

; первоначальный взнос – 20% или, если покупается квартира в чистовой отделке – 10% ;

или, если покупается квартира в чистовой отделке – ; ставка вознаграждения – 7% для социальной уязвимых слоев и 9% для всех остальных граждан;

для социальной уязвимых слоев и для всех остальных граждан; вторичное жилье доступно для покупки в моногородах и сельских населенных пунктах.

Также следует помнить, что у заявителя или его супруги не должно быть собственного жилья последние пять лет, а для принятия заявки нужно иметь депозит в "Отбасы банке" минимум на 2 млн тенге.

Ранее мы подробно рассказывали о том, каким критериям нужно соответствовать, чтобы не получить отказ при подаче заявления на участие в ипотечной программе под 7-9%.