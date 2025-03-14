Ипотека под 7-9% для рабочих стартует в Казахстане

В Казахстане с 17 марта начнется прием заявок на участие в ипотеке "Наурыз жұмыскер". Всего планируется выдать 2 440 займов представителям рабочих профессий. Подробности читайте на NUR.KZ.
С 5 марта в Казахстане стартовала ипотека "Наурыз". В ней могут участвовать все казахстанцы, у которых нет собственного жилья. Однако скоро в стране запустят еще одну версию ипотеки под 7-9%, которая называется "Наурыз жұмыскер".
Как сообщил "Отбасы банк", прием заявок начнется уже 17 марта текущего года. В отличие от обычной ипотеки "Наурыз", в этой могут участвовать только представители рабочих профессий, которые заняты в следующих секторах экономики:
- сельское, лесное и рыбное хозяйство;
- горнодобывающая промышленность и разработка карьеров;
- обрабатывающая промышленность;
- снабжение электроэнергией;
- водоснабжение и водоотведение;
- сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений;
- строительство;
- транспорт и складирование.
На реализацию программы выделили 72 млрд тенге. Всего ипотечные займы смогут оформить 2 440 рабочих.
Стоит отметить, что к старту приема заявок на ипотеку "Наурыз жұмыскер" лучше подготовиться заранее. Для этого нужно:
- на сайте банка в перечне наименований рабочих профессий найти свою специальность;
- скачать с сайта шаблон справки с места работы и обратиться к своему работодателю;
- работодатель проверяет свою компанию на наличие в списке видов экономической деятельности, и если она там есть, то выдает справку;
- с готовой справкой прийти в отделение банка, подтвердить платежеспособность и подать кредитную заявку – сделать это можно будет с 17 марта.
Что касается остальных правил, то они такие же, как у стандартной ипотеки "Наурыз":
- сумма займа – до 36 млн тенге в Алматы и Астане и до 30 млн тенге в других регионах;
- срок кредитования – 19 лет;
- первоначальный взнос – 20% или, если покупается квартира в чистовой отделке – 10%;
- ставка вознаграждения – 7% для социальной уязвимых слоев и 9% для всех остальных граждан;
- вторичное жилье доступно для покупки в моногородах и сельских населенных пунктах.
Также следует помнить, что у заявителя или его супруги не должно быть собственного жилья последние пять лет, а для принятия заявки нужно иметь депозит в "Отбасы банке" минимум на 2 млн тенге.
Ранее мы подробно рассказывали о том, каким критериям нужно соответствовать, чтобы не получить отказ при подаче заявления на участие в ипотечной программе под 7-9%.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2228018-ipoteka-pod-7-9-dlya-rabochih-startuet-v-kazahstane/