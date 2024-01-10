Каждый третий казахстанец завышает свою зарплату, чтобы получить кредит в банке

Некоторым казахстанцам не хватает зарплаты, чтобы закрыть все свои потребности. При этом каждый третий житель страны завышает ее, чтобы получить кредит в банке. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Кредит может стать одним из способов оплатить покупку, даже если на текущий момент нет нужной для нее суммы. Такой возможностью пользуются многие казахстанцы, например, только за один ноябрь было оформлено порядка 4,8 млн займов на общую сумму в 1,39 трлн тенге.

Впрочем, некоторые граждане используют кредиты не для того, чтобы оплатить дорогостоящую покупку, а чтобы хватило денег до зарплаты.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка провело социологическое исследование уровня финансовой грамотности населения, в котором приняло участие 3 тыс. человек от 18 лет и старше.

Как оказалось, индекс финграмотности за год немного вырос – с 40,3% до 40,5%. Примерно 30,2% опрошенных решают свои финансовые вопросы самостоятельно, что характерно для возрастной группы 50-63 года.

Порядка 35,6% респондентов от 30 до 49 лет доверяют свои деньги родителям, каждый пятый делегирует ведение бюджета супругу, и лишь 18,2% опрошенных ведут его вместе.

При этом опрошенные отметили, что для них важнее всего своевременно оплачивать счета (48,4%), рационально подходить к покупкам (46,4%) и мониторить свой бюджет (43,9%).

Впрочем, несмотря на это некоторым казахстанцам регулярно не хватает денег. Согласно данным опроса, почти каждый третий респондент при превышении своего финансового лимита брал в долг (38,9%) и оформлял кредит (35,9%), из которых примерно 12,5% прибегали к микрозаймам, а 7,5% брали онлайн-кредит. Личные сбережения использовали 23,7% опрошенных, а еще 13,1% снимали деньги с депозита.

Примечательно, что при оформлении кредита 38,2% респондентов чаще всего указывали завышенную зарплату, 22% иногда давали некорректные данные, а 6,1% никогда не указывали свои реальные доходы. Только 26,9% не искажали информацию и предоставляли достоверные данные.

Как считают эксперты, неточную информацию казахстанцы, скорее всего, указывали для повышения шансов на одобрение займа.

Тем не менее, ситуация постепенно улучшается – за последние три года количество граждан, способных формировать сбережения после уплаты ежемесячных обязательных трат, заметно выросло. Если в 2020 году таких казахстанцев было лишь 30,6%, то теперь их 48,2%.