Какая зарплата нужна казахстанцам для оплаты ипотеки в 2025 году

Покупка жилья требует наличия не только достаточных накоплений, но и хорошего дохода. В противном случае можно столкнуться с нехваткой денег и долгами. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Для оформления ипотеки по программе "7-20-25" на квартиру стоимостью 20 млн тенге казахстанцам потребуется доход от 250 тыс. тенге при сроке 20 лет до 630 тыс. тенге при сроке 5 лет.

Реальная сумма необходимого дохода должна быть выше, чтобы покрыть не только ипотечные платежи, но и другие расходы семьи на проживание, питание, транспорт и прочее.

Помимо первоначального взноса в 4 млн тенге, заемщикам рекомендуется иметь дополнительные накопления в размере 3-5 млн тенге на ремонт и обустройство приобретаемой квартиры.

Ипотека является финансовым инструментом, позволяющим купить квартиру или дом без наличия полной суммы денег для прямой покупки.

Но при этом она подразумевает переплату в качестве вознаграждения за выдачу займа. А платежи по ипотеке будут занимать определенную долю от доходов казахстанцев.

При этом важно учитывать не только их, но и прочие расходы, чтобы не оказаться в ситуации, когда запрлаты ни на что не хватает.

Какой доход нужен для ипотеки

Казахстанцам доступно множество видов жилищных займов: от рыночных предложений банков второго уровня и продуктов исламских банков до различных льготных ипотечных программ.

Поэтому для расчета воспользуемся вариантом в виде популярной программы "7-20-25". А условия подсчитаем на основе доступных в Интернете онлайн-калькуляторов.

Так, при покупке квартиры в мегаполисах и областных центрах Казахстана максимальная сумма займа составит 25 млн тенге, при этом казахстанцам понадобится минимум 20% первоначального взноса (до 5 млн тенге).

Допустим, планируется купить квартиру стоимостью 20 млн тенге. Тогда понадобится первоначальный взнос в 4 млн тенге (сумма займа в итоге составит 16 млн тенге). А размер платежей будет зависеть от срока займа: чем он больше, тем меньше платеж, но выше переплата.

Расходы на ипотеку "7-20-25" на сумму 16 млн тенге Срок займа Ежемесячный платеж Переплата

(свыше суммы займа) 5 лет (60 мес.) 316 тыс. ₸ 3 млн ₸ 7 лет (84 мес.) 241 тыс. ₸ 4,2 млн ₸ 10 лет (120 мес.) 185 тыс. ₸ 6,2 млн ₸ 20 лет (240 мес.) 124 тыс. ₸ 13,7 млн ₸

Учитывая тот факт, что долговая нагрузка не должна превышать 50% от доходов заемщика, ему может понадобиться доход (не только зарплата, но и прочие поступления) в размере от минимум 250 тыс. тенге в месяц при оформлении ипотеки на 20 лет и от 370 тыс. тенге при займе на 10 лет.

А если брать срок в 5 лет, то нужен доход в размере уже 630 тыс. тенге, что выше среднего оклада по стране – 434 982 тенге.

То есть именно такими должны быть доходы у семьи, оформляющей ипотеку "7-20-25" по указанным условиям. Однако эти суммы не окончательные, так как не учтены другие важные факторы.

Реальный расчет нужной суммы зарплаты

Помимо платежа по ипотеке, казахстанцы должны учитывать такие траты, как проезд или содержание автомобиля, покупка продуктов питания, одежды, средства на лечение, обучение детей и так далее.

То есть при доходах в 370 тыс. тенге (ипотека на 10 лет) половина суммы будет уходить на ежемесячные платежи, а остальная часть – 185 тыс. тенге – должна покрывать все эти расходы, чего может не хватить на нужды семьи.

Поэтому может потребоваться увеличение срока займа.

Оценка жилья. Иллюстративное фото: PrathanChorruangsak/Getty Images

Также заемщики могут столкнуться с необходимостью проведения ремонта в купленной квартире, на что потребуется значительная сумма денег: нужно приобрести строительные материалы, мебель, оплатить услуги рабочих, вывоз мусора и так далее.

А это означает, что, помимо 4 млн тенге первоначального взноса, необходимо иметь дополнительные 3-5 млн тенге накоплений на обустройство квартиры. Без этого казахстанцы могут столкнуться с нехваткой денег как на обычные расходы, так и на завершение ремонта. В итоге они рискуют оказаться в долгах.

Другими словами, важно учитывать все свои расходы и доходы, выбирая условия ипотеки (сумму и срок выдачи), чтобы денег хватало на поддержание комфортного уровня жизни.

Ранее мы рассказывали, на каких условиях можно оформить ипотеку на вторичное жилье в банках Казахстана.

Дополнительно мы делились советами о том, как выгоднее вложить первоначальный взнос при покупке жилья.

Также напомним, что купить квартиру можно через ипотеку в банках или специальные предложения по рассрочке от застройщиков. А выгода от выбора одного из этих вариантов будет зависеть от финансовых возможностей покупателя.