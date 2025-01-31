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Блокировка счетов из-за мошенников: в Нацбанке выступили с рекомендациями

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Мошенник с банковской картой
Банковская карта. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Нацбанке казахстанцам озвучили рекомендации в случае, если из-за подозрительных операций и мошеннических действий был заблокирован счет, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ.

Как сообщается на официальном сайте Национального банка, антифрод-центр ведет активную работу по выявлению и предотвращению мошеннических операций.

Так, за полгода работы в рамках платформы зарегистрировано 17 802 инцидента, в результате которых было своевременно заблокировано около 1,5 миллиарда тенге, из них 1,1 миллиарда тенге - на стороне банка-отправителя, 343,4 миллиона тенге - банком-получателем. Добровольно возвращены пострадавшим 88,9 миллиона тенге.

По данным антифрод-центра, среди наиболее распространенных видов мошенничества - телефонное мошенничество (26,2%), лжеинвестирование (19,5%), мошенничество в социальных сетях и мессенджерах (15,9%).

В Нацбанке пояснили, что согласно требованиям законодательства финорганизации вправе приостанавливать выполнение операций или блокировать денежные средства на банковском счете.

"Это происходит в случае выявления транзакции с признаками мошенничества на основании заявления клиента. Также блокировка может быть произведена при наличии подтвержденной информации от органов уголовного преследования. Кроме того, банки могут самостоятельно приостанавливать операции при обнаружении подозрительных транзакций", - отметили в Нацбанке.

Здесь же сообщили, что в последнее время наблюдается рост обращений граждан в Нацбанк по вопросам блокировки их банковских счетов.

"В связи с этим Национальный банк напоминает, что антифрод-центр не обладает полномочиями по принятию решений о включении или исключении лиц из баз данных, а также не осуществляет блокировку банковских счетов и платежных карт.

Лицам, включенным в базы антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего, следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений.

Лицам, включенным в базы антифрод-центра, следует запросить от обслуживающих их финансовых организаций информацию об ответственном территориальном подразделении правоохранительных органов. После чего, следует обратиться в данное подразделение для выяснения причин включения в базы и информации о процедуре снятия ограничений", - пояснили в ведомстве.

Напомним, осенью сообщалось, что в Казахстане хотят усилить борьбу с мошенниками. Под удар попадут и те, кто получает и отправляет от них переводы - им будут блокировать доступ к мобильному банкингу.

При этом казахстанцев уже не раз предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Сообщалось также о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа прошлого года стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.

Добавим, что прокуратурой Астаны разработан и запущен WhatsApp-бот, который помогает проверить телефонные номера и предупредить о потенциальном мошеннике.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2217009-blokirovka-schetov-iz-za-moshennikov-v-nacbanke-vystupili-s-rekomendaciyami/