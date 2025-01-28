WhatsApp-бот помогает астанчанам установить потенциальных мошенников

Прокуратурой Астаны разработан и запущен WhatsApp-бот, который помогает проверить телефонные номера и предупредить о потенциальном мошеннике, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает столичная прокуратура на официальном сайте, полгода назад ведомством был разработан WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников.

"С момента запуска через бот обратились более 30 тыс. человек. WhatsApp-бот работает в штатном режиме, в день обрабатывается свыше 100 запросов пользователей. Пользователь вводит необходимый номер телефона в WhatsApp-бот (8-747-680-02-10), и после анализа этих данных бот принимает решение о статусе предоставленного номера, определяя, является ли он мошенническим", - отмечается в сообщении.

Проект направлен на минимизацию рисков финансовых потерь казахстанцев и других негативных последствий от мошеннических действий при получении различных услуг и покупке/продаже товаров.

О том, что казахстанцы могут проверить незнакомый номер на предмет причастности к мошенническим действиям, мы писали летом 2024 года. Отмечалось, что при проверке учитывается история использования абонентского номера в преступных целях, а также наличие связи с ранее зарегистрированными случаями мошенничества.

Напомним, казахстанцев уже не раз предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Сообщалось также о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа прошлого года стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.