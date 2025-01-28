Top.Mail.Ru

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

WhatsApp-бот помогает астанчанам установить потенциальных мошенников

Опубликовано:

Значок WhatsApp на экране смартфона
WhatsApp. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратурой Астаны разработан и запущен WhatsApp-бот, который помогает проверить телефонные номера и предупредить о потенциальном мошеннике, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщает столичная прокуратура на официальном сайте, полгода назад ведомством был разработан WhatsApp-бот для проверки телефонных номеров на предмет установления потенциальных мошенников.

"С момента запуска через бот обратились более 30 тыс. человек. WhatsApp-бот работает в штатном режиме, в день обрабатывается свыше 100 запросов пользователей. Пользователь вводит необходимый номер телефона в WhatsApp-бот (8-747-680-02-10), и после анализа этих данных бот принимает решение о статусе предоставленного номера, определяя, является ли он мошенническим", - отмечается в сообщении.

Проект направлен на минимизацию рисков финансовых потерь казахстанцев и других негативных последствий от мошеннических действий при получении различных услуг и покупке/продаже товаров.

О том, что казахстанцы могут проверить незнакомый номер на предмет причастности к мошенническим действиям, мы писали летом 2024 года. Отмечалось, что при проверке учитывается история использования абонентского номера в преступных целях, а также наличие связи с ранее зарегистрированными случаями мошенничества.

Напомним, казахстанцев уже не раз предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Сообщалось также о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа прошлого года стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2215710-whatsapp-bot-pomogaet-astanchanam-ustanovit-potencialnyh-moshennikov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie