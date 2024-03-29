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Мошенники, прикрываясь полицией, блокируют телефоны и вымогают деньги у казахстанцев

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Мужчина набирает номер
Смартфон. Иллюстративное фото: ArisSu/ Getty Images

Мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф". Как это работает, читайте в материале NUR.KZ.

Обычно мошенники стараются "идти в ногу со временем" и использовать современные технологии, которые помогают им обворовывать своих жертв. Например, ранее мы рассказывали о том, как злоумышленники используют нейросети для обмана банковских приложений.

Однако иногда их выбор падает на старые, проверенные временем трюки. Как рассказывает портал StopFake, в последнее время казахстанцы стали сталкиваться с вирусом-вымогателем, который, попадая в телефон или компьютер, блокирует его.

Включив устройство, пользователь увидит картинку с текстом якобы от Министерства внутренних дел РК (МВД РК). В сообщении говорится, что пользователь нарушил закон, посещая порнографические сайты, и теперь, чтобы разблокировать телефон, нужно заплатить штраф в размере 45 тыс. тенге.

Причем сделать это нужно посредством пополнения баланса указанного номера телефона. При этом мошенники угрожают, что в случае игнорирования сообщения будет возбуждено уголовное дело, а всем контактам пользователя будут разосланы SMS-сообщения с описанием "инцидента".

Фейковое сообщение от мошенников
Фейковое сообщение от мошенников. Скриншот: stopfake.kz

Важно помнить, что Министерство внутренних дел РК не имеет отношения к таким сообщениям, а государственные органы Казахстана не блокируют компьютеры и мобильные телефоны граждан. При этом платить штрафы онлайн нужно в соответствующем разделе мобильного банкинга, а не пополнением баланса.

Поэтому ни в коем случае нельзя отвечать на такое сообщение и оплачивать "штраф". Лучшее решение – обратиться в правоохранительные органы. Если же оплата была произведена, нужно сохранить чек, который понадобится при обращении в полицию.

Стоит отметить, что такая схема не является новой. Как отмечают эксперты, вирус-вымогатель "МВД", как его окрестили в народе, появился в казахстанском сегменте Интернета в 2015 году, хотя с ним пользователи сети могли столкнуться и гораздо раньше.

Тогда же казахстанская Служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT проинформировала пользователей, что государственные органы не имеют никакого отношения к распространяемому сообщению.

Чтобы не "подцепить" такой вирус, казахстанцам надо аккуратнее себя вести в Интернете: не нужно посещать подозрительные сайты, кликать на сомнительные рекламные баннеры или всплывающие окна. Также не стоит запускать программы от неизвестных разработчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2075127-moshenniki-prikryvayas-politsiey-blokiruyut-telefony-i-vymogayut-dengi-u-kazahstantsev/

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