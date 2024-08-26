Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане

Опубликовано:

Девушка считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За 7 месяцев 2024 года онлайн-мошенники в Казахстане нанесли ущерб на 7,1 млрд тенге, что больше, чем было за весь прошлый год. Вернуть удалось лишь 11% от этой суммы. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Интернет-мошенники всегда ищут новые способы обмана и активно используют передовые технологии, вроде искусственного интеллекта и нейросетей. В таких условиях бороться с ними крайне сложно, что подтверждается данными – жертв с каждым годом становится все больше.

Между тем, как отметил портал Finprom, за 7 месяцев текущего года мошенники, которые похищают средства с использованием интернет-ресурсов, нанесли казахстанцам ущерб на 7,1 млрд тенге. Для сравнения: за весь 2023 год сумма была в полтора раза меньше – 4,1 млрд тенге.

Примечательно, что сильнее всего пострадали рядовые граждане. Их совокупный ущерб от онлайн-мошенников составил 6,8 млрд тенге, а вот юридические лица в текущем году потеряли порядка 304,1 млн тенге.

Стоит отметить, что большую часть средств вернуть так и не удалось. Порядка 56,3% всех уголовных дел по фактам интернет-мошенничества пришлось завершить из-за того, что не удалось установить виновника, а вернуть получилось лишь 11% от потерянной суммы, то есть около 777,1 млн тенге.

Интернет-мошенники нанесли ущерб казахстанцам на 7,1 млрд тенге
Ущерб, нанесенный интернет-мошенниками в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Чаще всего интернет-аферисты крадут деньги у казахстанцев во время онлайн-покупок3 258 жалоб поступило от казахстанцев, купивших что-либо в интернете, но не получивших товар. Второе место заняли заявления граждан о получении мошенниками доступа к их конфиденциальным данным через фишинговые сайты, электронную почту или приложения для смартфонов (3 218 случаев).

Преступники также используют фальшивые объявления в Интернете о предоставлении несуществующих услуг (2 917), онлайн-кредитование (1 992 случая) и ложные SMS-сообщения и звонки из "банков" (1 727 случаев).

На финансовые пирамиды пришлось 462 случая мошенничества в 2024 году.

Как обманывают казахстанцев в интернете
Как обманывают казахстанцев в интернете. Инфографика: finprom.kz

Всего же в Казахстане с начала года было зарегистрировано 26,9 тыс. правонарушений по статье "Мошенничество", из которых 44,4%, или около 12 тыс., были совершены в Интернете.

Напомним, ранее стало известно, что микрофинансовые организации в Казахстане теперь должны проводить биометрическую проверку своих клиентов при оформлении займов электронным способом. Поэтому в будущем количество преступлений в сфере онлайн-кредитования может сильно сократиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2153289-skolko-ukradennyh-onlayn-moshennikami-deneg-udalos-vernut-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie