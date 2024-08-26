Сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане

За 7 месяцев 2024 года онлайн-мошенники в Казахстане нанесли ущерб на 7,1 млрд тенге, что больше, чем было за весь прошлый год. Вернуть удалось лишь 11% от этой суммы. Подробнее читайте на NUR.KZ.

Интернет-мошенники всегда ищут новые способы обмана и активно используют передовые технологии, вроде искусственного интеллекта и нейросетей. В таких условиях бороться с ними крайне сложно, что подтверждается данными – жертв с каждым годом становится все больше.

Между тем, как отметил портал Finprom, за 7 месяцев текущего года мошенники, которые похищают средства с использованием интернет-ресурсов, нанесли казахстанцам ущерб на 7,1 млрд тенге. Для сравнения: за весь 2023 год сумма была в полтора раза меньше – 4,1 млрд тенге.

Примечательно, что сильнее всего пострадали рядовые граждане. Их совокупный ущерб от онлайн-мошенников составил 6,8 млрд тенге, а вот юридические лица в текущем году потеряли порядка 304,1 млн тенге.

Стоит отметить, что большую часть средств вернуть так и не удалось. Порядка 56,3% всех уголовных дел по фактам интернет-мошенничества пришлось завершить из-за того, что не удалось установить виновника, а вернуть получилось лишь 11% от потерянной суммы, то есть около 777,1 млн тенге.

Ущерб, нанесенный интернет-мошенниками в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

Чаще всего интернет-аферисты крадут деньги у казахстанцев во время онлайн-покупок – 3 258 жалоб поступило от казахстанцев, купивших что-либо в интернете, но не получивших товар. Второе место заняли заявления граждан о получении мошенниками доступа к их конфиденциальным данным через фишинговые сайты, электронную почту или приложения для смартфонов (3 218 случаев).

Преступники также используют фальшивые объявления в Интернете о предоставлении несуществующих услуг (2 917), онлайн-кредитование (1 992 случая) и ложные SMS-сообщения и звонки из "банков" (1 727 случаев).

На финансовые пирамиды пришлось 462 случая мошенничества в 2024 году.

Как обманывают казахстанцев в интернете. Инфографика: finprom.kz

Всего же в Казахстане с начала года было зарегистрировано 26,9 тыс. правонарушений по статье "Мошенничество", из которых 44,4%, или около 12 тыс., были совершены в Интернете.

Напомним, ранее стало известно, что микрофинансовые организации в Казахстане теперь должны проводить биометрическую проверку своих клиентов при оформлении займов электронным способом. Поэтому в будущем количество преступлений в сфере онлайн-кредитования может сильно сократиться.