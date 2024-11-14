Блокировать счета за переводы от мошенников планируют в Казахстане

В Казахстане хотят усилить борьбу с мошенниками. Под удар попадут и те, кто получает и отправляет от них переводы – им будут блокировать доступ к мобильному банкингу. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане активно расширяют меры противодействия банковским мошенникам. Недавно, например, стало известно, что планируется на законодательном уровне расширить основания для списания мошеннических кредитов, что позволит большему количеству граждан избавиться от несправедливого долга.

Между тем Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило очередной проект постановления, которое усилит требования к банкам в сфере идентификации заемщиков.

Так, ожидается, что, помимо биометрической проверки, банки при выдаче займа должны будут дополнительно отправлять клиенту одноразовый код. В мобильных приложениях между тем появится новый функционал для подачи жалобы, в том числе на мошеннические действия.

Стоит отметить, что поправки также вводят на законодательном уровне понятие "дропперы", а также предусматривают меры их наказания.

Напомним, дропперами называют людей, которые осознанно или несознательно помогают мошенникам в их схемах. Обычно они являются "перевалочным пунктом", через который переводятся деньги от жертвы к мошеннику. Именно из-за них полиция зачастую не может найти настоящих преступников.

Поправки же предусматривают возможность приостановления дистанционного оказания услуг банка дропперами. Соучастникам мошеннических действий будут блокировать доступ к мобильному и интернет-банкингу минимум на год.

Впрочем, важно учесть, что эти нововведения пока еще не вступили в силу. Проект постановления находится на стадии публичного обсуждения, которое продлится до 26 ноября текущего года.

Стоит отметить, что это не отменяет того факта, что даже сейчас дропперы вполне могут быть признаны соучастниками преступления и даже получить тюремный срок. Такие инциденты в Казахстане уже были.