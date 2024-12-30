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Сколько казахстанцев оформили льготные ипотеки в 2024 году

Опубликовано:

Семья радуется купленному дому
Семья. Иллюстративное фото: Witthaya Prasongsin/Getty Images

В 2024 году в Казахстане запустили две новых ипотеки: "Отау" и "Наурыз". На участие в них было подано 68,7 тыс. заявок. Сколько граждан уже отметили новоселье, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
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Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
  • В 2024 году в Казахстане запущены две новые ипотечные программы "Отау" и "Наурыз", на участие в которых подано 68 700 заявок, и около 10 000 казахстанцев уже отметили новоселье.
  • Помимо новых ипотек, в стране реализуются другие жилищные программы, включая "Асыл мекен" для сельских жителей и льготные займы для очередников на жилье.
  • Продолжает действовать программа "7-20-25", по которой, согласно данным Национального банка РК, на 26 декабря было выдано 77 576 займов на общую сумму 1,1 трлн тенге.

В Казахстане действует целый ряд льготных жилищных программ, которые направлены на определенные группы граждан. При этом в 2024 году были запущены две новые ипотеки: "Отау" и "Наурыз". Их участниками могут стать казахстанцы, у которых последние пять лет не было собственного жилья.

Между тем, как сообщили в "Отбасы банке", на участие в этих двух ипотеках в совокупности было принято 68 700 заявок. Из сформированного пула участников порядка 10 тыс. казахстанцев уже успели отметить новоселье. Всего на выдачу займов было выделено 450 млрд тенге.

Отметим, что в 2025 году программы "Отау" и "Наурыз" продолжат действовать на единых условиях:

  • первоначальный взнос: 20%;
  • ставка по кредиту: 7% – для социально уязвимых слоев населения и 9% – для всех категорий граждан;
  • наличие жилищного вклада.

Помимо двух льготных ипотек, в стране также реализовывались другие программы. Например, для жителей сел был запущен пилотный проект "Асыл мекен". В рамках него казахстанцы могли приобрести жилье в сельских населенных пунктах и получить заем на строительство своего дома и покупку участка. На реализацию программы выделили 2 млрд тенге, а новоселье в итоге отметили 206 жителей сел.

Еще 7 860 человек из числа очередников на жилье получили льготные займы под 2% и 5%. Всего на их поддержку выделили 94,5 млрд тенге. При этом 3 356 займов на 42,4 млрд тенге было выдано малообеспеченным семьям.

Ипотека "7-20-25" до сих пор действует

Помимо новых программ, в Казахстане реализуются и старые. Это касается и жилищной программы "7-20-25", которая позволяет гражданам страны оформить ипотеку под 7%.

Согласно данным Национального банка РК, по состоянию на 26 декабря в стране было выдано 77 576 займов на 1,1 трлн тенге. За 2024 год, по сравнению с 28 декабря 2023 года, было выдано 5 877 жилищных кредитов примерно на 100 млрд тенге.

Больше всего кредитов оформили жители Астаны – 28 262 займа на 450,2 млрд тенге. Следом идет Алматы – 16 075 займов на 253,3 млрд тенге. В Шымкенте выдали 5 753 займа на 73,4 млрд тенге, а на остальные регионы страны пришлось 27 486 займов на 297 млрд тенге.

Реализация программы "7-20-25"
Реализация программы "7-20-25". Инфографика: Национальный банк РК

Стоит отметить, что в 2024 году, помимо этих трех ипотек, реализовывалось и множество других, в том числе региональных жилищных программ, которые были направлены на определенные категории граждан.

Между тем ранее стало известно, что ипотека "Наурыз" в 2025 году будет работать на новых условиях, которые, как считают в "Отбасы банке", должны сделать ее более доступной для населения. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2206658-skolko-kazahstancev-oformili-lgotnye-ipoteki-v-2024-godu/

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